Foreign Policy: яблоко раздора — сделка по С-400 повергла в кризис отношения между Вашингтоном и Анкарой

Анкара собирается закупить у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400, что в результате усугубит кризис, который существует сегодня в отношениях союзников по НАТО: США и Турцией. Как пишет Foreign Policy, чтобы избежать серьёзных потрясений в трансатлантическом альянсе, американскому правительству в предстоящие месяцы надо будет убедить Анкару отказаться от российских вооружений.

Всего несколько месяцев назад американский президент Дональд Трамп пригрозил Турции экономическим крахом за то, что она бросила за решётку американского пастора, однако сегодня между союзниками по НАТО назревает ещё более серьёзный кризис, который угрожает трансатлантической безопасности. Как пишет Foreign Policy, на сей раз спор возник из-за решения Анкары закупить в России зенитно-ракетные комплексы С-400.

Как продолжает издание, грядущая сделка вызвала серьёзную обеспокоенность в Вашингтоне, и в результате Турция может подвергнуться санкциям в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». США могут даже отказаться от поставок в Турцию истребителей нового поколения F-35.

Для турецкого президента покупка С-400 — это тактический приём, цель которого — добиться от Вашингтона уступок при приобретении противовоздушной и противоракетной системы «Пэтриот». Сделка по С-400 также стала важнейшей составляющей турецкой политики в Сирии, где Анкара постепенно меняла свои позиции. Если сначала она поддерживала смену режима Башара Асада, то сейчас хочет отстаивать интересы собственной безопасности, препятствуя распространению курдского влияния на севере Сирии. Намекая на сближение с Россией, Турция таким образом хотела вынудить американское правительство пересмотреть политику поддержки отрядов курдов в Сирии.

«Ни одно политическое решение в истории не нанесло более серьёзного вреда репутации США в Турции, чем их продолжающиеся попытки использовать курдские вооружённые формирования для достижения своих целей. Разрушение взаимного доверия, вызванное американской поддержкой курдских формирований, стало важным фактором, изменившим расчёты Анкары и заставившим её пойти на покупку стратегических систем вооружений в России», — пишет автор материала.

По его мнению, ситуацию осложнило и то, что на первые шаги Турции по сближению с Москвой Вашингтон отреагировал слабо и не сразу. Когда Анкара в 2017 году заключила соглашение с Кремлём, американские руководители не сразу дали понять турецким властям, что их будут ждать серьёзные последствия, если они закупят российские системы. Сегодня же, когда до поставок осталось несколько месяцев, американское правительство усилило политическое и дипломатическое давление, пытаясь убедить турецкие власти отказаться от закупок российской техники.

Если же Турция всё же закупит С-400, Соединённые Штаты отменят сделку на поставку самолётов F-35, а также исключат Турцию из программы совместного производства комплектующих для F-35. В результате Турция лишится целого ряда факторов повышения боевых возможностей, что помешает ей демонстрировать свою силу и негативно повлияет на оперативную совместимость с военной техникой НАТО.

Как заключает автор статьи, чтобы избежать таких потрясений в трансатлантическом альянсе, американскому правительству в предстоящие месяцы надо будет убедить Анкару отказаться от закупок С-400 в России.

«Чтобы устранить нависшую над НАТО опасность, Вашингтон и Анкара должны признать прошлые ошибки и продемонстрировать готовность скорректировать свои позиции. Возможно, для Трампа и Эрдогана идея о таком взаимном прощении кажется невыполнимой, но такие шаги очень важны для сохранения сил трансатлантического альянса», — подводит итог Foreign Policy.