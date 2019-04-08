ABC News: Трампа упрекают за то, что не дожал Турцию с С-400

19:52 Адвокат: специалисты установили, что Пак спровоцировал конфликт с компанией Кокорина и Мамаева Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение специалистов, которые разобрали видеозапись с конфликтом компании своего подзащитного и главой департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

19:48 Участниками акции «Библионочь» в России стали более 5 млн человек В Министерстве культуры России сообщили, что в акции «Библионочь» по всей стране приняли участие более 5 млн человек.

19:43 Матери с девятью детьми из Новороссийска готовы оказать финансовую помощь Общественный совет при уполномоченном по правам ребёнка в России после публикации RT взял на контроль ситуацию с многодетной матерью из Краснодарского края Ольгой Жегуловой, которая в одиночку воспитывает девятерых детей.

19:38 Кудерметова победила Саккари и вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле Россиянка Вероника Кудерметова взяла верх над представительницей Греции Марией Саккари в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.

19:30 NBC: Байден объявит о своём участии в президентских выборах в США Бывший вице-президент США Джо Байден планирует в четверг, 25 апреля, объявить о своём участии в американских президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника.

19:28 Врачи «Зенита» посетят Кокорина в СИЗО 24 апреля Андрей Ромашов, адвокат футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина заявил, что два врача клуба посетят его подзащитного в СИЗО «Бутырка» в среду, 24 апреля.

19:26 В штабе Зеленского поблагодарили украинцев за поддержку на выборах В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского поблагодарили жителей страны за поддержку кандидата в ходе голосования.

19:23 Мадуро: Трамп не пройдёт Президент Венесуэлы Николас Мадуро в своём Twitter заявил, что американский лидер Дональд Трамп не сможет достичь своих целей в Боливарианской Республике.

19:22 Кузнецова вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле Россиянка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Стамбуле.

19:10 Меркель и Зеленский провели телефонный разговор Канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с победившим на президентских выборах на Украине Владимиром Зеленским. Она подчеркнула, что Берлин продолжит помогать Киеву на пути реформ.

19:09 Гвардиола опроверг слухи об намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Рияда Мареза.

19:07 МИД Бельгии выступил против санкций США в отношении Ирана Бельгия не поддерживает решение США об отказе от исключений для импорта иранской нефти, Европа ищет пути обхода санкций Вашингтона, заявил министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Анкаре.

18:52 Туск заверил Зеленского в неизменной поддержке Украины со стороны ЕС Глава Евросовета Дональд Туск сообщил о хорошем телефонном разговоре с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

18:51 Адвокат огласил заключение независимого врача по поводу травм избитого Кокориным чиновника Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов огласил заключение независимого врача, который рассмотрел эпизод с ударом стулом главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака.

18:36 СМИ: «Манчестер Сити» заинтересован в покупке футболиста «Атлетико» Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» интересуется полузащитником испанского «Атлетико» Родри.

18:36 Кушнер анонсировал новый план США по Ближнему Востоку Соединённые Штаты представят план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке после завершения Рамадана в июне, сообщил советник американского президента Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер.

18:30 Прокатчик назвал дату премьеры фильма Лунгина «Братство» Режиссёр Павел Лунгин представит фильм «Братство» 29 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь», передаёт пресс-служба компании Disney.

18:21 Плющенко пожелал Ковтуну удачи в тренерской деятельности Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался о завершении карьеры четырёхкратного чемпиона России Максима Ковтуна.

18:21 В штабе Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с Гройсманом В штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского допустили сотрудничество с премьером Владимиром Гройсманом после инаугурации. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков.

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18:06 Волкер поддержал идею прямых переговоров Путина и Зеленского Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в программе NewsHour на PBS выступил в поддержку идеи прямых переговоров между победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

18:02 В марте автопроизводство в Санкт-Петербурге выросло на 11% В марте производство автомобилей в Санкт-Петербурге выросло на 11%, а за первый квартал текущего года — на 6%. Так, за три месяца заводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 93 тыс. машин.

17:59 Адвокат заявил, что следователь нецензурно оскорбил Кокорина на допросе Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что на одном из допросов следователь нецензурно высказался в адрес его клиента.

17:55 Лазарев рассказал о готовящемся для Евровидения выступлении Певец Сергей Лазарев в беседе с РИА Новости рассказал о номере, с которым он представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в Израиле. По его словам, выступление будет очень эмоциональным.

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17:47 Задержанные ФСБ члены ячейки ИГ готовили теракты против полицейских Задержанные ФСБ в Махачкале и Грозном члены ячейки террористической организации «Исламское государство»* готовили теракты против полицейских.

17:46 Экс-футболист Кержаков развёлся с женой Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков развёлся со своей женой Миланой Тюльпановой.

17:41 ЦИК: Зеленский победил на выборах президента Украины Владимир Зеленский одержал победу над действующим украинским лидером Петром Порошенко во втором туре выборов главы государства. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины после обработки 100% протоколов.

17:40 ФСБ пресекла деятельность ячейки террористов в Приморском крае ФСБ задержала членов террористической ячейки в Приморье, которые планировали разбойные нападения на коммерсантов и переезд в Сирию для участия в боевых действиях. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

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17:33 Законспирированная ячейка ИГ разоблачена в Махачкале и Грозном ФСБ России задержала в Махачкале и Грозном пятерых членов ячейки террористической организации «Исламское государство»*, которые планировали теракты.

17:33 В ЕК оценили работу Facebook, Google и Twitter по борьбе с дезинформацией В Еврокомиссии (ЕК) поприветствовали отчёты онлайн-платформ о выполнении обязательств по борьбе с дезинформацией в преддверии выборов в Европейский парламент.

17:31 Авербух высказался о желании Ковтуна стать тренером Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух прокомментировал желание завершившего карьеру четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна начать тренерскую деятельность.

17:29 По факту жёсткой посадки вертолёта в ЯНАО назначена дополнительная проверка Сотрудники ямальской транспортной полиции проведут проверку причин жёсткой посадки вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост. Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уральского управления СК России на транспорте, одной из версий является плохой ремонт вертолёта.

17:24 Прокуратура Карелии заинтересовалась нефтяным пятном в Онежском озере Природоохранная прокуратура Карелии начала проверку после обнаружения нефтяного пятна в Онежском озере. Как выяснилось, мэрия Петрозаводска не предотвратила попадание нефтепродуктов в водоём.

17:24 В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

17:16 Де Брёйне пропустит матч 31-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне не сможет принять участия в перенесённом матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Юнайтед» из-за мышечного повреждения.

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17:03 Лавров: декларации Запада не изменят ситуацию вокруг принадлежности Крыма России Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что какие-либо декларации Соединённых Штатов или стран — членов Европейского союза не повлияют на ситуацию вокруг принадлежности Крыма России.

17:02 Эксперт прокомментировал приостановку Белоруссией экспорта светлых нефтепродуктов Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в беседе с «Известиями» прокомментировал приостановку Белоруссией экспорта светлых нефтепродуктов.

16:59 В Петербурге задержан объявленный в федеральный розыск вымогатель В Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который ранее вывез предпринимателя из Уфы и вымогал у него 1 млн рублей, избивая и угрожая оружием. Злоумышленник доставлен в Башкирию.

16:58 Путин расписался на касках сотрудников завода «Северная Верфь» Российский лидер Владимир Путин расписался на касках рабочих судостроительного завода «Северная верфь».

16:58 Авербух назвал мужественным поступком решение Ковтуна завершить карьеру Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух признался, что для него не стало неожиданностью решение четырёхкратного чемпиона России по фигурному катанию Максима Ковтуна завершить карьеру.

16:54 Эксперт прокомментировал спуск на воду подлодки — носителя «Посейдонов» Военный аналитик, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с ФАН прокомментировал спуск на воду первого носителя необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомной подлодки специального назначения проекта 09852 «Белгород».

16:46 В Сбербанке рассказали о причине сбоя в работе приложения Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, чем был вызван сбой в работе приложения банка в начале апреля.

16:45 Жириновский прокомментировал решение КС Латвии по ситуации с русскими школами Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение Конституционного суда Латвии о признании соответствующим Конституции решения о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.

16:40 Порье: если Нурмагомедов хочет драться в Абу-Даби, то так тому и быть Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал информацию о том, что его титульный поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым состоится в столице ОАЭ Абу-Даби.

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