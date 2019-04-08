ABC News Оригинал

ABC News: Трампа упрекают за то, что не дожал Турцию с С-400

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Стамбул не отказался от покупки российских зенитных ракетных систем С-400 — и всё потому, что Трамп не поставил достаточно жёсткий ультиматум, сообщает ABC News. По мнению неназванного американского чиновника, глава Белого дома должен был сыграть ключевую роль, поскольку его министров Эрдоган не слушает.
ABC News: Трампа упрекают за то, что не дожал Турцию с С-400
Reuters

В то время как Турция готовится приобрести самые современные российские системы ПВО, некоторые сотрудники Госдепартамента и Министерства обороны США в частных разговорах возлагают вину за происходящее на президента Трампа: по их мнению, глава Белого дома «не смог поставить жёсткий ультиматум», сообщает ABC News со ссылкой на осведомлённые источники.

«На протяжении месяцев высокопоставленные чиновники, включая вице-президента Майка Пенса, госсекретаря Майка Помпео и и. о. министра обороны Патрика Шанахана, предупреждали Турцию, что ей не стоит выбирать российскую ракетную систему, несовместимую с оборонными системами НАТО, — говорится в статье. — Они выражали обеспокоенность тем, что Турция, член НАТО, купит российскую систему вместо произведённой в США системы Patriot».

Однако беседы Помпео и Шанахана с турецким президентом не принесли успеха. «Вот почему роль Трампа настолько важна: Эрдоган не слушает эмиссаров, с которыми встречается», — приводит ABC News слова неназванного американского чиновника.

Поскольку переговоры о покупке С-400 вёл лично Эрдоган, в США надеялись, что давление со стороны Трампа «убьёт сделку». Однако во время телефонного разговора 22 февраля Эрдоган дал отпор угрозам, заявив, что антитурецкие санкции конгресса «антиконституционны», поскольку подрывают исполнительную власть президента Трампа, говорится в статье. Как сообщается, Трамп ответил, что поговорит с конгрессом.

Своим ответом глава Белого дома не сумел дать понять Эрдогану, «что стоит на кону», утверждает анонимный источник ABC News.

Неясно, мог ли Трамп остановить сделку, ведь Турция — суверенное государство, отмечает автор статьи. ABC News обратился за комментарием в Белый дом, но ответа не последовало.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC News США Северная Америка
теги
F-35 Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Россия С-400 США Турция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров