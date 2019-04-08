Les Echos: газ, ракеты, геополитика — Путин и Эрдоган сходятся во всём

Встреча президентов России и Турции в Москве для обсуждения поставок российских комплексов С-400 Анкаре станет очередным шагом на пути сближения двух стран, пишет Les Echos. По мнению экспертов, сделка по продаже ракетных установок — часть более широкого соглашения Турции с Россией, в частности, в отношении Сирии. И выгоды, которые может получить Анкара от этого союза, стоят риска испортить отношения с Вашингтоном.

Как сообщает Les Echos, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь отправился в Москву в этот понедельник — «в разгар ссоры с Вашингтоном». Центральной темой этой встречи станет вопрос, омрачивший празднование 70-летия НАТО на прошлой неделе, отмечает издание. Речь идёт о решении Анкары о закупке новейших российских зенитно-ракетных комплексов C-400, что в глазах Вашингтона видится как провокация со стороны Турции.

«В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400 поставки и любая деятельность, имеющая отношение к наращиванию оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены», — заявил на прошлой неделе Пентагон. МИД Турции, в свою очередь, заметил, что контракт на поставки С-400 пересмотру не подлежит.

Тем временем Кремль молчаливо наслаждается происходящим: «ему снова удалось посеять раздор в западном лагере», полагает газета. По мнению главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», сложившуюся ситуацию можно назвать «успехом для Владимира Путина». «США оказывают колоссальное давление на Анкару. Путин же довольствуется ролью того, кто делает предложение без давления: ухватиться за него и пойти на риск — дело Эрдогана», — поясняет Лукьянов.

Как сообщается, в ходе предстоящей встречи президенты России и Турции обсудят детали поставки ракетных комплексов С-400, намеченной на лето текущего года. Несмотря на сомнения некоторых экспертов в реальной эффективности российской установки, способной уничтожить любую цель в воздухе в радиусе 400 км, для Турции эта сделка — вопрос государственных интересов. «На самом деле, вероятно, эта сделка является частью более обширного соглашения между Путиным и Эрдоганом. В частности, в отношении Сирии», — предполагает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Как напоминает издание, взгляды России и Турции на судьбу северной части Сирии — последнего неподконтрольного Дамаску региона — разнятся: если Анкара остаётся традиционным покровителем повстанцев, то Россия — основной союзник режима Башара Асада. «Эрдоган будет стремиться убедить Путина вновь отложить большое наступление сирийской армии при поддержке российской авиации. Если он заключит такое соглашение с Москвой, он может счесть риск разругаться с Вашингтоном оправданным. Тогда он доведёт сделку о покупке С-400 до конца», — предсказывает Кортунов.

По словам издания, саммит Путина и Эрдогана в Москве должен ещё прочнее скрепить продолжающееся в последние три года сближение двух президентов, каждый из которых находится в собственном противостоянии с Западом. Отношения России и Турции сегодня представляют собой «сложную игру интересов», не имеющую ничего общего с напряжённостью, которая царила между двумя странами в 2015 году, после того как Анкара сбила российский истребитель в небе над Сирией.

Союз Москвы и Анкары укрепляется и с экономической стороны, замечает газета. Свидетельство тому — рост коммерческих отношений, строительство российской стороной первой в Турции атомной электростанции Аккую, а также крупный проект строительства газопровода «Турецкий поток», способный доставлять потребителям более 30 млрд кубометров российского газа по дну Чёрного моря в обход Украины. Как отмечает Les Echos, реализация этого «важнейшего геополитического проекта Кремля» стала возможной, благодаря турецкому союзнику.