Arab Weekly: Турция сближается с Россией на фоне разлада с США

Отношения между Турцией и США переживают кризис, сообщает Arab Weekly: Вашингтон недоволен решением Анкары купить российские ЗРК С-400, а также турецкими планами по Сирии. В свою очередь, Турция считает, что США пытаются навязать ей свою волю. На этом фоне происходит сближение Турции с Россией: Владимир Путин и Реджеп Эрдоган 8 апреля проведут уже третью в этому году двустороннюю встречу.

Напряжённые отношения между Турцией и США погрузились в новый кризис, за несколько дней до визита Реджепа Эрдогана в Россию, пишет Arab Weekly.

Американские политики в весьма сдержанных тонах предупредили Турцию о последствиях, в случае, если Анкара приобретёт у России ЗРК С-400, а также начнёт наступление в Сирии. Кроме того, Вашингтон приостановил поставки Турции истребителей F-35, опасаясь, что российские специалисты будут собирать по ним секретные данные. Как сообщает издание, турецкая сторона ответила на заявления американцев жёсткой критикой.

По словам Роберта Пирсона из вашингтонского института Ближнего Востока «позиция США становится более жёсткой. Вашингтон решил, что Турция не собирается отказываться от покупки С-400, поэтому США не будут поставлять Турции F-35».

Как отмечает Arab Weekly, разлад между Турцией и США произошёл, поскольку Вашингтон считает, что национальные интересы Турции не соответствуют позиции Запада. В то же время, Анкара обвиняет западные страны в двойных стандартах и в попытках навязать ей свою волю. Издание напоминает, что американо-турецкие отношения переросли в полноценную конфронтацию после того, как США ввели против Турции санкции, чтобы добиться освобождения американского священника из турецкой тюрьмы.

Тем временем, на 8 апреля запланирован визит Реджепа Эрдогана в Москву для встречи с Владимиром Путиным — это будет уже третья встреча лидеров за год. При этом, Роберт Пирсон считает, что выгоду от двусторонних отношений получает только Россия, которая стремится восстановить контроль сирийского правительства над всей территорией Сирии.

Что касается сделки по С-400, то, согласно заявлениям турецкой стороны, процесс её заключения уже завершён, сообщает издание. Анкара заявляет, что выбрала С-400, ввиду того, что американские системы Patriot слишком дороги: турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу предложил создать совместную турецко-американскую комиссию, которая обеспечила бы сохранность технологий НАТО — однако, все эти аргументы не убедили Вашингтон. Вице-президент США Майк Пенс написал у себя в Twitter, о том, что «Турция должна выбирать: хочет ли она оставаться ключевым партнёром самого успешного военного союза в истории, или же она хочет подвергнуть риску безопасность этого партнёрства, совершив столь необдуманное решение, подрывающее НАТО?»

3 апреля прошла встреча Мевлюта Чавушоглу с его американским коллегой Майком Помпео, напоминает Arab Weekly: на ней Помпео предупредил, что Турцию могут ждать последствия, если она предпримет военную операцию против курдских отрядов народной самообороны. В Турции многие восприняли эти слова как попытку навязать союзникам свою волю.

По мнению политического аналитика Селалеттина Явуза, в долгосрочной перспективе США вредят сами себе: «если всё так продолжится, Турция вовсе перестанет закупать американские вооружения», — отметил Явуз.