Washington Post: США заморозили участие Турции в программе F-35 из-за российских С-400

США приостанавливают участие Турции в программе по поставке и производству малозаметных истребителей F-35 из-за намерения Анкары довести до конца сделку по покупке российских комплексов С-400, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, Вашингтон опасается, что наличие у Турции одновременно и F-35, и С-400 может нанести серьёзный удар по безопасности НАТО.
США приостановили участие Турции в программе истребителей F-35 до тех пор, пока Анкара не отменит покупку передовых российских ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление Пентагона.
«Мы очень чётко указали на то, что покупка С-400 несовместима с F-35, — сообщил представитель Пентагона подполковник Майк Эндрюс. — Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации, однако Министерство обороны предпринимает разумные шаги для защиты совместных инвестиций в наши критически важные технологии».
На данный момент подобный шаг — это наиболее прямолинейный ответ Вашингтона на ухудшение отношений с Анкарой из-за покупки Турцией российских ракетных комплексов, которые, по мнению администрации Трампа и НАТО, могут скомпрометировать технологии, используемые при создании F-35. При этом США и Турция также придерживаются разных позиций по Сирии.
Пентагон дал указание остановить все «поставки и прочую активность», которая имеет отношение к покупке Турцией 100 американских малозаметных истребителей следующего поколения. Официально Анкара уже приобрела два F-35, однако эти самолёты находятся в США, пока турецкие лётчики учатся их пилотировать.
При этом Турция участвует в процессе производства F-35: на её заводах изготавливаются ключевые детали фюзеляжа и кокпита. В прошлом году американские законодатели впервые пригрозили Турции отстранением от участия в программе F-35, однако тогда бывший министр обороны Джеймс Мэттис выступил против подобного шага, указав на то, что это вызовет проблемы производственного характера.
Тем не менее нынешнее заявление Пентагона говорит о том, что Вашингтон готов принять подобное решение по той причине, что США работают над созданием «вторичных источников поставок производимых Турцией деталей».
На прошлой неделе группа американских сенаторов выступила с инициативой запретить передачу F-35 Турции. В законопроекте, в частности, говорилось, что покупка Турцией С-400 не только угрожает безопасности НАТО, но и нарушает закон 2017 года о санкциях, которые вводятся в отношении любых союзников США за закупки передовых российских технологий.
«Я рада, что администрация услышала призыв обеих партий в конгрессе отложить передачу F-35 и сопутствующего оборудования Турции, с тем чтобы американские военные технологии и потенциал не попали в руки Кремля, — заявила сенатор Джин Шахин. — Хотя Турция — это важный союзник США, тесные отношения Анкары с Путиным и их упорные попытки пробрести российские противовоздушные комплексы С-400 могут серьёзно скомпрометировать нашу национальную безопасность».
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