Asia Times: покупка С-400 грозит Турции разрывом военного сотрудничества с США

Стремление Анкары приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вызывают серьёзное беспокойство в Вашингтоне, в своей статье для Asia Times старший научный сотрудник Брукингского института Омар Таспинар. Если турецкие власти не откажутся от этого решения, то они не только лишатся возможности получить американские истребители F-35, но и попадут под санкции США, что в итоге приведёт к полному прекращению военного сотрудничества между двумя странами, считает эксперт.

В турецко-американских отношениях драма и примирение часто сменяют друг друга. В конце концов странам обычно удаётся спасти своё партнёрство, сосредоточившись на общих стратегических интересах, пишет в своей статье для Asia Times старший научный сотрудник Брукингского института и профессор вашингтонского Национального университета обороны Омар Таспинар.

Тем не менее, по его словам, в последние годы мнения Анкары и Вашингтона об угрозах стали кардинально расходится. Они больше не воспринимают двусторонние отношения как нечто само собой разумеющееся.

Сближение Анкары с Москвой в военной сфере вызывает у Вашингтона наибольшую тревогу. Стремление Турции приобрести российские зенитно-ракетные комплексы С-400 может стать «исторической ошибкой, которая приведёт к сдвигу мировоззрения». В результате чего страна не только лишится американских истребителей F-35, но и столкнётся с жёсткими санкциями, полагает эксперт.

С-400 должны быть развёрнуты в Турции в октябре. Но администрация Дональда Трампа не теряет надежды, что ей удастся уговорить Анкару купить систему Patriot, совместимую с противоракетным щитом НАТО.

Реджеп Тайип Эрдоган ни разу не отверг американское предложение публично. Но при этом турецкий президент неоднократно заявлял, что не собирается расторгать контракт с Москвой. Более того, в ответ на «слабо прикрытые угрозы» Вашингтона применить санкции он не исключал, что его страна может впоследствии приобрести российские системы следующего поколения С-500, отмечает автор статьи.

Американские власти опасаются, что Турция может «скомпрометировать» F-35, если будет использовать их в радиусе действия С-400. Вашингтон считает, что российский комплекс «незаметно получит критически важную информацию» об американском самолёте и «перешлёт её в Москву».

Представители Анкары заверяют, что предпримут все необходимые действия, чтобы не допустить утечки данных. Но несмотря на все эти обещания, в Пентагоне продолжают беспокоится, что секретная информация о F-35 в любом случае окажется в «распоряжении русских».

Если Турция будет настаивать на покупке С-400, то блокировка передачи F-35 станет только первым этапом ответных мер Вашингтона. Более существенным будет введение ограничений в рамках законах «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), которые полностью подорвут сотрудничество двух стран в сфере обороны, утверждает Таспинар.

Этот надвигающийся кризис способен радикально изменить отношения двух стран. Ведь он показывает, что турецкие и американские военные больше не считают друг друга партнёрами. «Решение Турции купить российский зенитно-ракетный является симптомом более крупного геостратегического затруднения: Вашингтон и Анкара больше не имеют общих стратегических интересов и единого мнения об угрозе», — подчёркивает эксперт.

На его взгляд, Анкара считает, что Вашингтон поддерживает в Сирии курдских террористов. А в Вашингтоне полагает, что Анкара помогает джихадистским группировкам в этой стране. Иными словами, Сирия «оказалась ночным кошмаром для турецко-американских отношений».

Более того, Вашингтон и Анкара «активно работают друг против друга». Разница во мнениях — это одно дело, но сотрудничество с соперниками своего партнёра очевидно создаёт «радикальный сдвиг» в том, как Вооружённые силы двух стран воспринимают друг друга, рассуждает Таспинар.

Соединённые Штаты считают «наибольшей угрозой» для стабильности Европы и будущего НАТО Россию. И Анкара хорошо об этом знает. Но, по мнению «авторитарного лидера» Турции, наибольшую опасность его режиму представляет скрывающийся в Америке религиозный лидер Фетхуллах Гюлен, которого Эрдоган обвиняет в неудачной попытке госпереворота, и курдский национализм.

«Учитывая, что Гюлен всё ещё находится в США и что Вашингтон продолжает поддерживать сирийских курдов, ни для кого не секрет, что в настоящий момент Анкара рассматривает Вашингтон в качестве противника», — уверяет автор статьи.

«Внутри этого токсичного окружения США и Турция всё ближе подходят к краю. Сделка по С-400 и отмена покупки F-35 вполне может столкнуть их в пропасть. Вместо разбора будущего турецко-американского стратегического партнёрства, возможно, вскоре нам предстоит писать некролог их военному сотрудничеству», — заключает Омар Таспинар.