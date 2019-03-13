«Тиран и вор»: Эрдоган ответил Нетаньяху на «диктатора»

Реджеп Тайип Эрдоган объявил Биньямина Нетаньяху «тираном» и «вором», обвинив его в убийстве палестинских детей. Таким образом турецкий президент отреагировал на критику израильского премьера, назвавшего его «диктатором», сообщает Hürriyet Daily News.

Между лидерами Турции и Израиля произошла новая перебранка. В этот раз Реджеп Тайип Эрдоган назвал «вором» и «тираном» израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который ранее объявил турецкого президента диктатором, сообщает Hürriyet Daily News.

«Вор возглавляет Израиль. За что судят его самого и его жену? За воровство», — заявил турецкий президент, отсылая к обвинениям в коррупции, которые предъявляют израильскому премьеру.

«Ты тиран. Ты тиран, который безжалостно истребляет палестинских детей», — подчеркнул Эрдоган, обращаясь к Нетаньяху.

Турецкий президент отметил, что израильские солдаты не должны блокировать доступ к священной для всех мусульман иерусалимской мечети Аль-Акса. При этом он предостерёг Нетаньяху от дальнейших «провокаций» такого рода.

«Даже если все замолчат, мы молчать не будем и до последнего вздоха продолжим борьбу за справедливое управление Иерусалимом в соответствии с его важностью для исламского мира», — заверил Эрдоган.

Спор между двумя лидерами разгорелся после того, как пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын обвинил Нетаньяху в расизме из-за его заявления, что Израиль — это сугубо еврейское государство. В ответ израильский премьер объявил Эрдогана «диктатором» и отчитал его страну за арест журналистов.

Издание обращает внимание, что Нетаньяху осуждают за демонизацию израильских арабов, которые составляют 17,5% населения. На взгляд критиков, таким образом глава правительства пытается получить поддержку ультраправых сил.

Такого же мнения придерживается Эрдоган. «Вместо того чтобы пресечь притеснение

мусульман, премьер-министр Израиля ополчился на меня, чтобы заработать очки к предстоящим выборам», — предположил турецкий президент.