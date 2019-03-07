Times: Турция грозит арестами туристам-«предателям» Эрдогана
Туристы, заподозренные в критике режима турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы, предупреждает The Times.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что недовольных политикой Эрдогана гостей страны, которые ещё и совершили «предательство», побывав на митингах Рабочей партии Курдистана, будут задерживать в крупных аэропортах вроде тех, что расположены близ популярных туристических городов Бодрум и Анталья.
Как отмечает издание, угроза турецких властей в первую очередь касается туристов из Германии. Немецкий МИД и сам посоветовал своим гражданам лишний раз не критиковать политику Анкары в соцсетях, если они собираются отправиться в Турцию.
За последний год по меньшей мере пятеро граждан Германии турецкого происхождения были задержаны Анкарой и столкнулись с обвинениями в различных политических преступлениях. Среди них — известная немецкая певица с курдскими корнями Хозан Джане. Её приговорили к 6 годам лишения свободы за связи с Рабочей партией Курдистана, после того как на её страницах в соцсетях, а также на телефоне нашли «доказательства», подтверждающие связь Джане с «террористическим» для Анкары курдским движением.
А на прошлой неделе сразу у нескольких журналистов из Германии, работающих в Стамбуле, были отозваны аккредитации, за то что те «вредили репутации Турции». Это ещё сильнее обострило и без того натянутые отношения между двумя странами, добавляет газета.
По словам The Times, Берлин отнюдь не в восторге от попыток Анкары оказывать влияние на порядка 3 млн. турков, проживающих в Германии. Конечно, многие из этих людей сами являются сторонниками «авторитарного президента», но немало и тех, кто поддерживает контакты с борющимися за независимость курдами или с движением гюленистов, которое, по мнению турецких властей, стоит за неудавшимся переворотом 2016 года.
Как заверил Сойлу, Анкара продолжит аресты. «В Европе и Германии живут люди, принимающие участие в митингах, проводимых этой террористической организацией, а потом приезжающие в отпуск в Анталью, Бодрум или Муглу. Теперь мы будем применять к ним меры. Они, конечно, могут приезжать, но мы будем их арестовывать, как только они появятся в аэропорту. Это поможет с ними разобраться. Отныне будет не так-то просто совершить предательство за границей, а потом наслаждаться жизнью в Турции», — заявил министр.
Хотя пока особый интерес Анкара проявляла только к туркам из Германии, Берлин советует туристам и из других стран, желающим провести отпуск в Турции, на всякий случай воздерживаться от критики режима Эрдогана в соцсетях и не лайкать определённые страницы.
Ссылки по теме
-
Neue Zürcher Zeitung: Болгария ищет подступы к российскому «Турецкому потоку»
-
Daily Sabah: уроженка России рассказала, как хочет стать мэром в «великой стране с бесконечными возможностями»
-
Глава МИД Турции о закупке С-400: нет нужды объясняться — дело сделано
-
Rheinische Post: при помощи оружия Россия уводит Турцию у Запада