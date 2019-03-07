Times: Турция грозит арестами туристам-«предателям» Эрдогана

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара собирается сразу по прилёту задерживать туристов, которые совершили за границей «предательство», поддерживая курдов. Как сообщает The Times, пока инициатива главным образом касается лишь граждан Германии с турецкими корнями, но всем остальным желающим отправиться в Турцию на отдых тоже рекомендуется воздерживаться от критики президента Эрдогана.

Туристы, заподозренные в критике режима турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, будут арестованы, предупреждает The Times.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что недовольных политикой Эрдогана гостей страны, которые ещё и совершили «предательство», побывав на митингах Рабочей партии Курдистана, будут задерживать в крупных аэропортах вроде тех, что расположены близ популярных туристических городов Бодрум и Анталья.

Как отмечает издание, угроза турецких властей в первую очередь касается туристов из Германии. Немецкий МИД и сам посоветовал своим гражданам лишний раз не критиковать политику Анкары в соцсетях, если они собираются отправиться в Турцию.

За последний год по меньшей мере пятеро граждан Германии турецкого происхождения были задержаны Анкарой и столкнулись с обвинениями в различных политических преступлениях. Среди них — известная немецкая певица с курдскими корнями Хозан Джане. Её приговорили к 6 годам лишения свободы за связи с Рабочей партией Курдистана, после того как на её страницах в соцсетях, а также на телефоне нашли «доказательства», подтверждающие связь Джане с «террористическим» для Анкары курдским движением.

А на прошлой неделе сразу у нескольких журналистов из Германии, работающих в Стамбуле, были отозваны аккредитации, за то что те «вредили репутации Турции». Это ещё сильнее обострило и без того натянутые отношения между двумя странами, добавляет газета.

По словам The Times, Берлин отнюдь не в восторге от попыток Анкары оказывать влияние на порядка 3 млн. турков, проживающих в Германии. Конечно, многие из этих людей сами являются сторонниками «авторитарного президента», но немало и тех, кто поддерживает контакты с борющимися за независимость курдами или с движением гюленистов, которое, по мнению турецких властей, стоит за неудавшимся переворотом 2016 года.

Как заверил Сойлу, Анкара продолжит аресты. «В Европе и Германии живут люди, принимающие участие в митингах, проводимых этой террористической организацией, а потом приезжающие в отпуск в Анталью, Бодрум или Муглу. Теперь мы будем применять к ним меры. Они, конечно, могут приезжать, но мы будем их арестовывать, как только они появятся в аэропорту. Это поможет с ними разобраться. Отныне будет не так-то просто совершить предательство за границей, а потом наслаждаться жизнью в Турции», — заявил министр.

Хотя пока особый интерес Анкара проявляла только к туркам из Германии, Берлин советует туристам и из других стран, желающим провести отпуск в Турции, на всякий случай воздерживаться от критики режима Эрдогана в соцсетях и не лайкать определённые страницы.