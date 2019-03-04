Daily Sabah: уроженка России рассказала, как хочет стать мэром в «великой стране с бесконечными возможностями»

Уроженка России Анастасия Петрова-Четинская на предстоящих местных выборах в Турции поборется за пост мэра города Аланья, пишет Daily Sabah. Она, как отмечает издание, собирается дать новый толчок курорту, пользующемуся огромной популярностью среди россиян.

По мере того как в Турции приближается время местных выборов, которые пройдут уже в конце этого месяца, все политические силы после жаркой внутрипартийной борьбы и межпартийных переговоров завершили процесс выдвижения своих кандидатов, пишет Daily Sabah. При этом среди претендентов на посты в местных органах власти оказалась и уроженка России Анастасия Петрова-Четинская, которая в качестве независимого кандидата баллотируется на пост мэра турецкого города-курорта Аланья, расположенного в провинции Анталия.

В интервью Daily Sabah Петрова-Четинская, которая, как пишет издание, хочет придать новый импульс курортному городу, заявила, что благодаря упорной работе своей семьи она, «дочь рыболова», получила возможность «приобрести отличное образование и опыт, а также решать, что делать и где жить — в Турции, великой стране с бесконечными возможностями для каждого».

«Я закончила два университета — в России и Норвегии. Я говорю на пяти языках и изучаю ещё один. В этих странах я работала менеджером по развитию бизнеса на разных международных проектах, и меня пригласили работать на такую же должность в Анталии. Я также всегда занималась вопросами социальной ответственности, благотворительностью, международными проектами по культуре и туризму, и у меня большой опыт в области брендинга и маркетинга», — указала Петрова-Четинская.

Как напоминает издание, Аланья — одно из любимых направлений для российских туристов, приезжающих в Турцию на отдых. Причём в прошлом году эту страну посетило 6 млн россиян. Петрова-Четинская живёт в этом городе уже девять лет, а решение стать кандидатом в мэры она приняла два года назад и вместе с местными и международными экспертами разработала для Аланьи более 45 проектов по городскому управлению, улучшению условий жизни и туризму.

Петрова-Четинкая подчеркнула, что основное внимание она собирается уделять продуктивности и долгосрочному управлению, причём при планировании мнение гостей города также должно учитываться, поскольку Аланья является одним из самых посещаемых туристических направлений в мире.



«Планирование должно быть осуществлено в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Когда речь заходит о муниципалитете, то дело тут не только в планировании городских парков и в дорожном строительстве, но и в имидже города, в удовлетворённости людей, живущих в этом городе или посещающих его. Это всё сразу», — отметила Петрова-Четинская.