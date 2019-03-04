Daily Sabah: уроженка России рассказала, как хочет стать мэром в «великой стране с бесконечными возможностями»

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DW: обуздать Россию в Чёрном море НАТО мешает «пережиток прошлого» Deutsche Welle
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ЛБ: Украина пропустит Евровидение — слишком много политики в нацотборе Левый берег
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Спасатели предупредили о метели и усилении ветра до 15 м/с в Ленобласти
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Ленинградской области с 5 по 7 марта, сообщают «Невские новости».
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На место смертельных ДТП в Башкирии будут направлять спецкомиссии
С понедельника, 4 марта, в Башкирии вводят новый алгоритм взаимодействия региональных властей с ГИБДД, сообщает «Реальное время».
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В США умер актёр из «Беверли-Хиллз, 90210»
Американский актёр Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался в возрасте 52 лет.
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Футболист «Зенита» Ракицкий не получил вызов в сборную Украины
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не стал вызывать защитника Ярослава Ракицкого, не так давно сменившего донецкий «Шахтёр» на санкт-петербургский «Зенит».
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Москалькова выразила желание присутствовать на суде по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила желание присутствовать на суде по делу главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Шнуров написал стихотворение о заявившем о «скотобазе» чиновнике «Роскосмоса»
Лидер музыкального коллектива «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о сотруднике «Роскосмоса», назвавшем жителей хрущёвок «скотобазой».
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Неизвестные похитили мать футболиста «Бордо» и после выплаты выкупа требуют ещё больше денег
Мать игрока французского «Бордо» Самуэля Калу была похищена в Нигерии, но после получения денег злоумышленники не отпустили женщину, а только увеличили сумму выкупа в пять раз.
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Volvo ограничит максимальную скорость своих автомобилей
Шведская автомобилестроительная компания Volvo с 2020 года снизит максимальную скорость своих автомобилей до 180 км/ч с помощью электронного ограничителя.
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Медведев назвал условие для диалога с Болгарией по «Турецкому потоку»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об условии для продолжения диалога с Болгарией по реализации проекта «Турецкий поток».
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Двукратный победитель Универсиады прокомментировал поступок Большунова перед марафоном на ЧМ
Двукратный победитель Универсиады в Красноярске Иван Якимушкин прокомментировал действия Александра Большунова перед стартом марафона на чемпионате мира по лыжным видам в Зефельде, на котором Большунов сумел выиграть серебряную медаль, хотя изначально не попал в стартовый лист гонки .
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Ушёл из жизни член Зала хоккейной славы Тед Линдсей
На 94-м году жизни не стало прославленного нападающего 40—50-х годов прошлого века Теда Линдсея, именем которого назван трофей лучшему игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии профсоюза хоккеистов.
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Президент Татарстана обсудил расширение сотрудничества с послом Египта
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил расширение сотрудничества с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Талаатом Насром. Об этом сообщает «Реальное время».
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В СБУ объяснили установку прослушки возле офиса Зеленского
В СБУ признали, что сотрудники ведомства установили прослушку возле офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве.
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«Роскосмос» сообщил об увольнении чиновника после слов о «скотобазе»
Руководство дочерней компании госкорпорации «Роскосмос» приняло решение об увольнении сотрудника, некорректно высказавшегося в интернете о жителях хрущёвок. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
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Медведев: Россия может принять участие в строительстве АЭС в Болгарии
Россия может рассмотреть участие в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров в Софии.
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Якимушкин рассказал, каким спортсменам отдаётся предпочтение в сборной России по лыжным гонкам
Двукратный победитель Универсиады-2019 в Красноярске лыжник Иван Якимушкин поделился своим видением комплектации сборной России по лыжным гонкам.
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Сергей Зверев провёл одиночный пикет на Красной площади
Российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет против строительства завода на Байкале. Фотографией этой акции на Красной площади он поделился в своём Instagram.
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Российский лыжник рассказал, запомнил ли он рукопожатие Путина
Лыжник Иван Якимушкин, который победил в индивидуальной лыжной гонке на 10 км классическим стилем, признался, что первая медаль принесла больше эмоций, а он сам всё ещё вспоминает рукопожатие президента России Владимира Путина, который награждал его по итогам победного спринта.
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В ЦОДД предупредили водителей в Москве о метели и гололёде
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) предупредили жителей Москвы о метели и гололёде и призвали автомобилистов держать дистанцию на дорогах.
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Гуаидо заявил о возвращении в Венесуэлу
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что вернулся в страну. Об этом он написал в Twitter.
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Быков назвал слухи об увольнении Билялетдинова из «Ак Барса» неуважением к тренеру
Бывший наставник сборной России по хоккею Вячеслав Быков отказался комментировать слухи о своём возможном назначении в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс». Он считает разговоры о гипотетическом увольнении Зинэтулы Билялетдинова неуважением к заслуженному тренеру.
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В Курганской области вынесли приговор водителю, сбившему двух женщин и грудного ребёнка
Половинский районный суд вынес приговор водителю, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух женщин и грудного ребёнка в коляске, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Курганской области.
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«Автомобилист» победил «Трактор» в серии и стал вторым полуфиналистом Восточной конференции КХЛ
«Автомобилист» в четвёртый раз сумел переиграть «Трактор» в серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб продолжит борьбу за Кубок Гагарина.
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Полянский отметил абсурдность презумпции вины России в деле Скрипалей
Великобритания в течение года не принимает предложений со стороны России о помощи в расследовании инцидента в Солсбери, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время пресс-конференции.
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Миллер рассчитывает, что «Северный поток — 2» не повторит судьбу «Южного потока»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассчитывает, что газопровод «Северный поток — 2» не повторит судьбу нереализованного проекта «Южный поток».
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Россия и Болгария утвердили совместную программу в области туризма
Россия и Болгария по итогам переговоров премьер-министров стран Дмитрия Медведева и Бойко Борисова утвердили совместную программу в области туризма. Об этом сообщается на сайте правительства России.
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Австрийский велогонщик признался в причастности к допинговым схемам и сдался полиции
Велогонщик команды Groupama — FDJ Георг Прайдлер признался в причастности к использованию кровяного допинга и добровольно сдался полиции австрийского города Грац.
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Главы генштабов России и США обсудили вопросы ПРО и ситуацию в Сирии
Главы генштабов России и США Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд обсудили вопросы противоракетной обороны, а также взаимодействия в Сирии.
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В ЦВО провели учения с участием 500 танков, артиллерии и авиации
В Центральном военном округе провели учения с участием 9 тыс. человек. Также было задействовано 500 танков, артиллерия и авиация, сообщает URA.RU.
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В Москве 5 марта объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил на вторник, 5 марта, «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за прогнозируемого сильного ветра.
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В Челябинске суд вынес приговор бывшему заместителю начальника районного следственного отдела
Тракторозаводский районный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника следственного отдела Курчатовского района Челябинска Александру Есипову, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
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СМИ: Футболист Кокорин получил ожоги в СИЗО
По информации журналистов, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, находящийся в заключении в СИЗО «Бутырка», получил ожоги во время проведения лечебных процедур на ноге.
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В ДНР обвинили СБУ в похищении экс-командира женского танкового экипажа
Сообщения украинских СМИ о том, что бывший командир танкового экипажа Светлана Дрюк перешла на сторону украинских силовиков, не соответствуют действительности, заявили в управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР).
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В Саудовской Аравии считают преждевременным вопрос возвращения САР в ЛАГ
Вопрос возвращения Сирии в Лигу арабских государств является преждевременным, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.
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Истребитель ВВС Индии сбил пакистанский дрон над Раджастханом
Истребитель ВВС Индии сбил над территорией штата Раджастхан пакистанский беспилотник, сообщает агентство ANI.
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В Брянске завели дело по факту отравления воспитанников пяти детсадов
В Брянске завели уголовное дело по факту отравления воспитанников пяти детских садов, сообщает Inforeactor со ссылкой на областное СУ СК России.
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Член СПЧ Горгадзе вступился за онкобольную девочку, лишённую статуса инвалида
Член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе поможет онкобольной девочке из Ярославля, которой отказали в продлении инвалидности из-за ремиссии. Об этом RT сообщил сам Горгадзе.
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Поршнев считает, что своим попаданием на ЧМ обязан Логинову
Российский биатлонист Евгений Поршнев считает, что на развитие его карьеры повлиял отказ Александра Логинова бежать спринт на чемпионате Европы. В итоге Поршнев хорошо выступил в спринтерской гонке и заслужил место в сборной на чемпионате мира в Эстерсунде.
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На крыше офиса Зеленского в Киеве обнаружили прослушку
Полицейские обнаружили прослушивающее устройство на крыше офиса кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
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В Совфеде объяснили приостановку выполнения ДРСМД
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT приостановку выполнения ДРСМД.
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Футболист МЮ Санчес пропустит два месяца из-за травмы колена
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес выбыл на два месяца из-за травмы колена, полученной в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Саутгемптоном» (3:2).
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Болтон пригрозил Кубе финансовыми ограничениями за «роль в событиях в Венесуэле»
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил кубинским военным и спецслужбам ужесточением финансовых ограничений за «их роль в узурпации демократии и разжигании репрессий в Венесуэле».
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В Госдуме прокомментировали приостановку выполнения ДРСМД
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с RT рассказал о причинах приостановки выполнения ДРСМД.
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Футболист Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов
Футболист «Спартака» Денис Глушаков подал апелляцию на решение Никулинского суда Москвы о размере алиментов в пользу бывшей жены спортсмена.
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Минск сообщил США о снятии ограничений на число дипломатов в Белоруссии
Белоруссия официально проинформировала США о снятии ограничений на количество сотрудников посольства в Минске. Соответствующая информация опубликована на сайте дипломатической службы Белоруссии.
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Поветкин не знает, состоится ли бой с Усиком
Российский боксёр в супертяжёлом весе Александр Поветкин заявил, что не владеет точной информацией относительно возможности проведения поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
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Медведчук назвал демонтаж Монумента Славы «тактикой выжженной земли»
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук осудил демонтаж во Львове стелы Монумент Славы в честь советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
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В Кирове рассказали о ходе расследования дела о продаже земли в парке Победы
В Кирове рассказали о ходе расследования дела о продаже участка в парке Победы, сообщает progorod43.ru со ссылкой на сайт областного СУ СК России.
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Эксперт прокомментировал предстоящую встречу глав генштабов России и США
Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН прокомментировал предстоящую встречу начальника Генерального штаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова и председателя Объединённого комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда.
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Ким Чен Ын вернулся в КНДР после саммита во Вьетнаме
Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся в Северную Корею на своём бронепоезде после визита во Вьетнам, где он провёл встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство «Киодо».