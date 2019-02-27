Euronews: в Анталье открылся музей Александра Пушкина

В турецкой Анталье открылся музей Александра Пушкина. Как передаёт Euronews, экспозиция размещена при русской школе, в неё включены произведения Пушкина, изданные в Турции и России, а также экземпляр газеты «Правда» 1937 года, в котором в годовщину гибели поэта его называют «нашим, советским».
Музей Александра Пушкина открыт в турецкой Анталье. В этом году отмечают не только 220 лет со дня рождения поэта, но и 190 лет его путешествия в Турцию: она стала единственной страной за пределами Российской Империи, где Пушкин побывал. Об этом он написал «Путешествие в Арзрум». В самом Эрзуруме также планируют открыть музей поэта в доме, где тот останавливался.
В Анталье же экспозиция размещена при русской школе. Организаторы заявляют, что она рассчитана не только на русскоязычную диаспору, но и на граждан Турции и туристов из других стран.
Среди экспонатов — произведения Пушкина, изданные в Турции и России, а также, например, экземпляр газеты «Правда» 1937 года: в годовщину гибели поэта его называют «нашим, советским».
Со временем экспозицию планируют расширить в масштабный литературный музей, посвящённый не только Пушкину, но и другим русским писателям и поэтам.
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