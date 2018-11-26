Великобритания особенная, а другие страны ЕС — трусы: британская книга объяснит брексит детям

В Великобритании была издана книга, объясняющая детям причины, историю и преимущества брексита, сообщает испанская газета ABC. При этом в книжке утверждается, что Великобритания покидает ЕС, так как это особенная страна, которая многие века была одна, а другие страны Союза должны остаться в нём, так как они трусы.

В Великобритании издали детскую книжку, призванную рассказать британским школьникам о причинах и преимуществах выхода Соединённого Королевства из ЕС, передаёт ABC.



Для того чтобы развеять возможные сомнения британцев относительно брексита, автор приводит в пример события Второй мировой войны, «когда нацисты пролетели над белыми скалами Дувра, Великобритания с храбростью дала им бой». При этом в книге «История брексита» отмечается, что тогда Великобритания была «одна». Однако это не помешало британцам проявить героизм и изобретательность, дав отпор нацистам и расшифровав сообщения, зашифрованные с помощью шифровальной машины «Энигма».



Кроме того, автор статьи рассказывает историю выдуманного персонажа Игги, который не интересовался политикой и не знал, стоит ли его стране покидать ЕС или нет. Он просто не был доволен премьер-министром страны, который, в свою очередь, будучи уверенным, что никто в Великобритании не хочет перемен, решил провести референдум по брекситу. Однако, голосование показало, что далеко не все также довольны ситуацией в стране как премьер-министр, и ему пришлось покинуть свой пост.



Издание отмечает, что это «неплохой краткий пересказ истории брексита», однако не в сочетании с превознесением британцев за счёт принижения других европейских наций.



«Великобритания — гордый остров. На протяжении веков мы были одни. Сейчас мы снова будем одни. Другие страны, такие как Хорватия и Испания, должны быть частью Европы, потому что они, очевидно, трусы. Но наша страна особенная», — сказано в книге.



Вместе с тем вопросы у ABC вызывает и история другого героя книги — Эвелин.



«Эвелин получает много мёда. Мёд продаётся по всему миру. Британский мёд очень популярен. Брексит очень облегчил работу Эвелин, потому что она может продавать его, кому захочет», — полагают авторы книги.



Однако издание задаётся вопросом, если после выхода из состава ЕС Эвелин может продавать свой мёд по всему миру, зачем Великобритании нужна сделка по брекситу.



При этом автор статьи настаивает, что сотни тысяч детей, фактически, учатся читать на таких книжках, которые начинают нападками на Хорватию и Испанию, а заканчивают выпадами в сторону Германии. Однако ABC отмечает, что, в отличие от того, что говорят апологеты брексита, другие страны-члены ЕС выбирают Европу, которая гарантирует все основные свободы, учитывая, что британское издательство, выпустившее книгу, принадлежит издательству немецкому.