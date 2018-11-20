Guardian: перед брекситом британцы запасаются продуктами

Британские производители и продавцы продуктов опасаются, что до брексита Великобритании не удастся договориться об условиях выхода из ЕС, и в итоге сразу после 29 марта может случиться коллапс. Поэтому они заранее запасаются товарами длительного хранения и сырьём, однако место на складах, где можно регулировать температуру хранения, уже закончилось, пишет Guardian.

В Великобритании заканчивается место на складах для хранения продуктов: продавцы и производители опасаются, что Лондон выйдет из ЕС без дополнительного договора, и спешат делать запасы, пишет Guardian. Они складируют всё от гороха до полуфабрикатов и замороженной картошки, и на ближайшие полгода все помещения для хранения полностью забронированы.

Максимального накала ситуация достигла двое суток назад, отмечают представители сферы. В основном британцы запасаются замороженной едой вроде пиццы. Однако производители продуктов — например, чипсов, для которых нужны стабильные поставки картофеля — также размещают своё сырьё в холодильниках.

Например, как рассказывает владелец сети складов, недавно ему звонил производитель масла из Дании, который хотел разместить на хранении в Великобритании 11 тыс. паллет с маслом. Обычно масло попадает в Великобританию в очень небольших количествах, в соответствии со спросом. Но поставщики опасаются, что предложение будет сильно нарушено, и потому они хотят иметь запасы товаров на рынке до 29 марта, когда Великобритания перестанет быть членом ЕС.

Судя по всему, британское правительство никак не успеет согласовать некий проект договора по выходу из Евросоюза. Поэтому производители и пытаются построить некий план для экстренной ситуации.

Обычно склады, температуру которых можно регулировать, между Рождеством и Пасхой полупустые, но из-за опасений по поводу брексита они уже заранее все забронированы на период с января по апрель и дальше. Владельцам складов даже приходится отказывать своим клиентам.

Для отрасли в этом есть определённая проблема, ведь обычно еду производят и хранят точно по сроку, и эта система плохо подходит для долгосрочного хранения. А из-за брексита все, кто хочет гарантировать, чтобы их товар попал на полки британских магазинов, прямо сейчас ищут место, чтобы сделать запасы.

При этом о том, что собираются запасаться товарами, заявили крупнейшие компании: так, Premier Foods намерены потратить на подготовку до £10 млн.

«Если вы думаете, что ваш главный путь поставок будет перекрыт долгое время, вы перестроите вашу цепь поставок, и люди сейчас принимают срочные меры в поиске складов, чтобы привести всё в порядок», — приводит автор слова экспертов.

По их оценке, «хаос в Вестминстере» дорого обходится тем, кто занимается продуктовым бизнесом в Великобритании. Тем более, если договор по брекситу всё же будет, компании свои деньги уже не вернут.

Ходили слухи, что правительство готово организовать поставки в случае критичной обстановки, но в целом ситуацию это не спасёт. Если складов мало, то таким образом проблему не решить, предупреждают специалисты. Это высокорисковый бизнес, и, например, склад, способный разместить 100 тыс. паллет, будет стоить десятки миллионов фунтов, и на его постройку нужно три года. Даже если бы у правительства были на это деньги, быстро построить бы их не получилось, пишет Guardian.