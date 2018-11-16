Бывший вице-президент Еврокомиссии: гордиев узел брексита только затягивается

До конца откладывая решение по будущим экономическим отношениям Великобритании и ЕС, Брюссель затягивает гордиев узел брексита, пишет бывший вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Верхюген. Изначальная установка Евросоюза на то, чтобы не допустить «эффекта домино», а также его убеждённость в том, что брексит навредит только англичанам, привела к тому, что разумного оформления сделки по выходу Великобритании не может найти ни та, ни другая сторона.

Для сложных переговоров у Брюсселя есть правило: достичь компромисса в самый последний момент, говорится в статье Гюнтера Верхюгена для Süddeutsche Zeitung. Бывший вице-президент Еврокомиссии считает, что переговоры по брекситу идут так, словно речь не идёт о судьбе 28 государств. Лишь накануне был составлен проект сделки — на чтение 600-страничного документа в распоряжении британского правительства оказалось всего 24 часа. Многие сторонники брексита сразу заявили, что не будут следовать условиям, установленным в документе. В политических кругах ЕС вера в компромисс также поубавилась.

Складывается ощущение, что гордиев узел брексита только затягивается, считает Верхюген. С одной стороны, Тереза Мэй не может разорваться между радикальными сторонниками брексита из её собственной партии, расценивающими как предательство любое решение, которое хоть сколько-нибудь не соответствует ключевым требованиям брексита и своими североирландскими партнёрами по коалиции, которые ни за что не согласятся на жёсткую границу между Ирландией и Северной Ирландией. С другой стороны, у Брюсселя также практически не осталось пространства для манёвра — по той причине, что европейцы изначально отказались следовать по рациональному пути в отношении брексита. Вместо того, чтобы начать разрабатывать разумный план по выходу Великобритании, ЕС установил догмы: брексит не должен повториться и он не должен «оправдаться» для Лондона. С самого начала процесс переговоров проходил под влиянием чёткой установки ЕС: у брексита не должно быть последователей, следовательно, нужно сделать его наглядным уроком для остальных.

Таким образом, у европейских политиков сложилось убеждение, что от брексита пострадают только англичане, но это неверно, пишет Верхюген. С уходом Великобритании у ЕС больше не будет такого веса на международной арене (к тому же, не будет помощи от опытного дипломатического корпуса королевства). Более того, Лондон всегда был очень важным посредником в отношениях между ЕС и США. Также, в случае, если Великобритания не получит особых отношений с Евросоюзом, между сторонам могут возникнуть серьёзные политические трения. В качестве примера приводится Турция, также экономически тесно связанная с ЕС, но не имеющая преференций в отношениях, что регулярно выливается в проблемные ситуации.

Верхюген задаётся вопросом о том, возможно ли все же найти решение, которое максимально нивелирует ущерб для обеих сторон? По его мнению, сейчас любому понятно, что решение главного вопроса с ирландской границей не состоится, пока не будет окончательно ясен характер будущих экономических отношений между ЕС и Великобританией. Верхюген с сожалением констатирует, что у сторон до сих пор нет чёткого понимания в этом вопросе, а значит разумный компромисс при «разводе» Британии с ЕС пока невозможен.

По мнению Верхюгена, Великобритания должна остаться тесным партнёром ЕС после своего выхода. Он не видит смысла для Брюсселя, запрещать англичанам то, что дозволяется другим странам, имеющим с ЕС договор об ассоциации или же состоящим с ним в общем экономическом пространстве. Пока же, констатирует Верхюген, ЕС проводит «избирательную» политику, допуская определённый формат отношений для «избранных» и не допуская его для остальных.