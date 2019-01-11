Sky рассказал об одном из главных российских символов — оренбургском пуховом платке

Один из традиционных товаров в сувенирных лавках Москвы наравне с матрёшками — это пуховые платки, которые вяжут из тончайшей козьей шерсти, сообщает Sky News. Корреспондент британского телеканала Диана Магней отправилась в Оренбургскую область, чтобы узнать секреты этого традиционного русского ремесла.

В любой хорошей сувенирной лавке в Москве рядом с матрёшками можно найти набор вязанных кружевных шалей. Их изготовление — традиционный промысел в России. Самые высококачественные платки настолько тонкие, что их можно продеть через обручальное кольцо. Их производят в Оренбургской области, которая является центром пуховязальных традиций. С репортажем оттуда московский корреспондент Sky News Диана Магней.

Эти тонкие паутинки плетутся из самой мягкой козьей шерсти. На то, чтобы связать из них платок, уходят недели, а иногда и месяцы. Это поистине русское ремесло — визитная карточка Оренбургской области.

Но Николай Захаров недоволен качеством этого платка. Этот молодой человек, специализирующийся на кружевном вязании, занимается исконным промыслом.

НИКОЛАЙ ЗАХАРОВ, компания «ОренбургШаль»: Я думаю, что нам надо выйти на новые рынки. Это должно быть иностранные государства. Это должен быть более узнаваемый бренд в России. Мы должны рассказать людям о том, что действительно делаем качественные и правильные вещи. Ну и соответственно, увеличить долю присутствия на каком-то фэшн-маркете.

Местный дизайнер Анна Советова пытается осовременить кружевные платки, превратив их из народной одежды в модную, придать православной классике особый оренбургский налёт.

АННА СОВЕТОВА, дизайнер: Для нас это слишком связано с бабушкой, с какими-то такими болезнями, где этот платок нас согревает. И очень часто в Оренбуржье кутают детей в платок. Но это не связано с нарядной одеждой, это не связано с деловой жизнью. Я именно эту целью преследую в своём творчестве. То есть я хочу показать, что платок очень современен.

Модели Советовой демонстрировались на итальянском подиуме. Пока не на самом главном подиуме в Милане, но всё равно на большом расстоянии от её студии в Оренбурге.

Оренбургская коза — это особый вид, её пух тоньше кашемира. Когда в прошлом веке французы увлеклись шалью и попытались перевезти этих коз в более умеренный климат Франции, выяснилось, что их шерсть меняется в зависимости от погоды, становится более шероховатой и грубой. Поэтому платки остались российской специализацией.

ЛЮДМИЛА ЗЫКИНА: Оренбургский пуховой платок…

Их любили в советские и царские времена. Пуховый платок нашёл своё отражение в песнях и литературе.

ТАТЬЯНА БУХГАММЕР, вязальщица: Вечерами вязала для тебя, дорогая моя… Ну, это очень трогательно.

Секреты этого ремесла передаются из поколения в поколение. В каждый кусочек необходимо вплести немного душевного и сердечного тепла.

ТАТЬЯНА БУХГАММЕР: Вязальщицы вяжут платки, и они кого-нибудь согревают своим теплом. Вкладывают свою душу в платок и согревают чью-то душу этим платком.

И подобная теплота очень нужна во время русской зимы. Пуховые платки трудно отделить от ассоциаций с бабушками. Но babushki, как их тут называют, — это опора России-матушки. Эти шали — самые аутентичные сувениры, которые вы можете приобрести. Диана Магней, Sky News, Оренбург.

Дата выхода в эфир 07 января 2019 года.