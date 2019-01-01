Forbes рассказал, как задобрить Новый год при помощи чемодана, луковицы и битых тарелок

Чтобы внести в традиционное празднование Нового года что-то новое и задать тон на 12 месяцев вперёд, Forbes предлагает читателям познакомиться с праздничными обычаями других стран и по возможности воспроизвести их в домашних условиях. Например, пробежаться по кварталу с чемоданом, как делают в Колумбии, повесить на дверь лук, как в Греции, или разбить на удачу пару тарелок об дверь друзей и соседей — но лучше не забыть заранее предупредить их о своих планах, советует автор.

По всему миру люди собираются в новогоднюю ночь, чтобы вступить в него с новыми надеждами и в хорошей компании, пишет Дженнифер Брантон в Forbes. При этом в большинстве культур есть свои ритуалы для того, чтобы грядущий год прошёл удачно.

Эти уникальные традиции, большинство из которых предусматривают проведение времени с любимыми и постановку новых целей, также связаны с забавными и вдохновляющими моментами, отмечает автор статьи.

В Японии считают, что нужно позвонить в звонок 108 раз, чтобы изгнать несчастье. Согласно японской буддистской традиции, существует 108 препятствий для счастья. Накануне наступления нового года в звонок звонят 107 раз 31 декабря и потом ещё раз — сразу после полуночи, 1 января. Звук от одного удара по колокольчику должен стихнуть, прежде чем можно будет повторить звонок. Каждый звонок символизирует избавление от проблемы, связанной с одним из препятствий прошедшего года, — и свободное и беспрепятственное вступление в новый год.

Для воплощения этой традиции у себя дома автор предлагает провести немного времени в кругу семьи, размышляя о проблемах уходящего года, и попробовать вместе позвонить в звонок для очищения от трудностей и установления спокойствия.

В Колумбии рекомендуется в Новый год иметь при себе чемодан, чтобы обеспечить себе год, полный путешествий, продолжает Forbes. В полночь в канун Нового года жители этой южноамериканской страны бегают по кварталу с чемоданом. Суть идеи заключается в том, чтобы приманить больше путешествий и приключений в новом году. К тому же, так он начнётся с заряда бодрости.

Чтобы осуществить этот обычай в домашних условиях, можно собрать друзей и поговорить о поездках мечты, а в карманы в канун Нового года положить что-то, что символизирует особенное путешествие. Также можно взять чемоданы, пусть и пустые, и совершить с ними семейную прогулку по кварталу.

Что касается Дании, в этой стране принято бить тарелки на удачу, причём разбивать посуду полагается об двери своих друзей. Для этого в течение года любая подбитая посуда откладывается к Новому году, а в новогоднюю ночь датчане бродят по улицам, разбивая тарелки о двери друзей, распространяя позитив. Наличие большого количества осколков у двери на следующее утро считается отличным предзнаменованием на год вперёд.

Желающим опробовать эту традицию в других странах Forbes предлагает использовать бумажные тарелки — на них даже можно что-то нарисовать или оставить послание. Кроме того, можно спланировать и разбивание настоящей посуды — но только с теми друзьями и соседями, кто на это согласится, чтобы все были в курсе дела, прежде чем начнётся веселье, рекомендует автор статьи.

Одна из новогодних традиций Греции состоит в том, чтобы повесить лук на дверь. Таким образом там пытаются обеспечить дому позитивный рост на долгие месяцы. В первый день нового года дети пробуждаются от ритуального постукивания луком по голове — это делается, чтобы они были здоровыми и жили долго. Почему именно лук? Потому что многие луковицы продолжают расти, даже когда они вытащены из почвы, что в данном случае символизирует инстинкт к рождению и росту посреди зимы.

Эту традицию можно легко воспроизвести в домашних условиях: лук найдётся везде, где бы вы ни находились, отмечает Forbes, советуя постукивать им по детям очень аккуратно. Также можно купить лук в виде растения и поставить его у всех на виду, или приобрести съедобный вариант, который можно использовать в приготовлении еды, или обзавестись декоративной версией.

В Испании принято съедать 12 виноградинок — по одной на каждый удар часов в полночь — чтобы благословить каждый месяц наступающего года, рассказывает Forbes. Поскольку проглатывание виноградинок требует времени, традиция сопряжена с запачкиванием окружающего пространства и смехом. Воплотить эту традицию у себя дома очень просто — главное не забыть разрезать виноградины пополам для детей и обязательно купить сорт без косточек.

В странах бывшего Советского Союза под Новый год всегда украшают ёлку. Украшенные лакомствами, мандаринами и специальными игрушками, эти деревья освещают долгую зимнюю ночь и радуют детей всех возрастов, отмечает издание. Желающим приобщиться к этой традиции Forbes рекомендует принести домой ёлку и всей семьёй заняться её украшением.

Многие новогодние традиции Бразилии связаны с океаном. Например, в канун Нового года миллионы людей собираются на побережье, чтобы совершить подношения морю и загадать желание над волнами. Обычно полагается перепрыгнуть семь волн, потому что это число считается счастливым. По мнению автора статьи, при желании где угодно можно найти водоём — ванна тоже подойдёт — и загадать желание над водой.

Все любят как следует отпраздновать Новый год, заключает Forbes. Своим читателям издание рекомендует добавить что-то новое к привычному торжеству и задать правильный тон замечательному новому году.