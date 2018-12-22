NTD: в преддверии года свиньи россияне всё чаще заводят дома карликовых поросят

Накануне Нового года в России растёт спрос на мини-пигов, передаёт NTD. Некоторые считают, что «живой символ года» по китайскому календарю принесёт удачу. Но зоозащитники предсказывают уже к весне волну отказов, опасаясь, что спонтанная предновогодняя покупка карликовой свинки для многих потом может оказаться обузой.

Скользя копытами по паркету, мини-пиги бегут встречать гостей. Это жители обычной московской квартиры Бонифаций и Барклай. Ловко и привычно запрыгивают на диван. Сразу видно: живут в любви и достатке. Для Антона и его жены это альтернатива собакам и кошкам, на шерсть которых в семье аллергия.

АНТОН ЗАЛЫГИН, владелец мини-пигов: Отношения между ними — ну, нормальная такая дедовщина: старший, младший. Барклая когда принесли домой, он был с ладошку размером, десятидневный, по-моему, был ещё. И первое, что Бони сделал с Барклаем — это скинул его с кровати.

Спрос на мини-пигов в России растёт. Подогревает интерес грядущий год свиньи по китайскому календарю. Некоторые считают, что живой символ года непременно принесёт удачу.

Однако зоозащитники уже к весне предсказывают волну отказов: спонтанная покупка для многих окажется обузой. В частности, в отличие от собак, мини-пиги воспринимают себя с хозяином на равных.

АНТОН ЗАЛЫГИН: Не так давно он перестал спать в хозяйской кровати. Именно по той причине, что ночью просыпается и искренне возмущается тем, что кто-то пошевелился, горлопанит и будит всех. Но при этом такой достаточно спокойный, камеру любит. Всё время лезет, когда его кто-то фотографирует и снимает.

Неожиданностью бывают и размеры. Под видом мини-пигов мошенники продают новорождённых поросят более крупных пород.

АНТОН ЗАЛЫГИН: Учитывая, что их показывают вот такого размера и рассказывают, что это «тикап-пиг», что он будет размером с чайную чашку. А потом вдруг этот «тикап-пиг» оказывается пигом в сорок килограммов...

Карликовые поросята умны, легко поддаются дрессировке. У Ксении восемь мини-пигов. Они артисты мини-шоу.

КСЕНИЯ РЕМИЗОВА, дрессировщица мини-пигов: Дрессировке они быстро поддаются. Они моментально трюки выучивают, за несколько минут. Самое важное здесь — воспитание. Поросята не испытывают отрицательных эмоций, у них нет страха, у них нет раздражительности. Если им что-то не нравится, они просто возмущаются. И поэтому они очень уютные животные.

В среднем мини-пиги живут 10-15 лет. Прародители этой породы — вьетнамская вислоухая свинья и маленькие дикие кабанчики. Мини-пигов начали выводить в 50-х годах прошлого века как доноров для трансплантации органов человеку: учёные стремились уменьшить вес обыкновенной свиньи в 300 кг до веса человека.

КСЕНИЯ РЕМИЗОВА: Ещё раз! И ещё раз, поиграем! Молодец!

Дата выхода в эфир 21 декабря 2018 года.