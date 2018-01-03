Newsweek: на Новый год Минобороны России порадовало пользователей «щенячьим» видео

Вместо рассказов об успехах в Сирии Министерство обороны России решило поздравить россиян с Новым годом необычным способом, выложив в интернет праздничное видео со стаей щенков, пишет Newsweek. Как отмечает издание, очаровательные «верные друзья» человека входят в состав 170-ого учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил России.

Российское Министерство обороны решило прорекламировать свои Вооружённые силы необычным способом, а именно выложить в интернет праздничное видео со стаей щенков, пишет Newsweek.

В видео под названием «Верные друзья поздравляют вас с наступившим Новым годом» очаровательные пушистые питомцы резвятся в снегу под убаюкивающую мелодию.

Кроме того, на записи видно, как обитателей 170-ого учебного центра служебного собаководства Вооружённых сил Российской Федерации тренируют офицеры. На видео также присутствуют более крупные собаки.

По мнению Newsweek, эта запись разительно отличается от обычных сообщений Министерства, которое чаще всего пишет об операции в Сирии, военном потенциале России и в целом о действиях и месте пребывания двуногих членов Вооружённых сил.

Видео со щенками Минобороны выложило 1 января, вскоре после гораздо более серьёзного новогоднего поздравления Владимира Путина, отправленного президенту Сирии Башару Асаду, в котором российский президента заявил, что Россия будет и в дальнейшем продолжать поддерживать Дамаск.