Трио медвежат вышло на первую прогулку Трое белых медвежат, которые появились на свет в московском зоопарке в ноябре, уже выходят из берлоги и под бдительным присмотром матери резвятся на свежем воздухе. Как сообщает TVNET, на молодое поколение возлагают большие надежды, ведь глобальное потепление ставит белых медведей под угрозу вымирания. 11 марта 2012 TVNET

Найти йети - дело принципа для Николая Валуева Снежный человек, бигфут, сасквоч, йети… Так называют это создание, существование которого люди пытаются доказать уже долгие годы. Но пока безуспешно. Однако поиски этого мифического существа привлекают не только ученых, но и знаменитостей. В частности российского боксера Николая Валуева, для которого, как отмечает TVNET, найти йети стало делом принципа. 9 октября 2011 TVNET

Четвероногим артистам есть куда бежать Человек с удовольствием ходит в цирк. Конечно, ведь там можно увидеть дрессированных собак, слонов и медведей. Однако зрители не знают, что хозяева порой очень жестоко обходятся с четвероногими артистами. Но к счастью, в Подмосковье есть специальный центр, где животные могут найти заботу и любовь. 18 сентября 2011 TVNET

Superjet 100 может потеснить конкурентов Новый российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 начинает набирать обороты. Компания «Сухой» уже заключила ряд контрактов на поставку этих машин. TVNET отмечает, что Superjet 100 способен конкурировать на мировом рынке, особенно учитывая, что он примерно на 20% дешевле своих основных соперников. 28 августа 2011 TVNET

Избирательные бюллетени заменят электроникой Российские власти планируют отказаться от традиционной системы подсчета голосов. Теперь будет использоваться электронная система, которая позволит сократить очереди на избирательных участках. Однако до введения в эксплуатацию новая система должна пройти ряд тестов. 23 августа 2011 TVNET

Пляж в каменных джунглях В центре российской столицы на берегу Москва-реки появился новый пляж, где измученные жарой москвичи могут на некоторое время представить себя на курорте. «Купаться», правда, там можно только в душевых кабинках, но в будущем планируется установить бассейн. Конечно, это не португальские пляжи, но все же… 27 июля 2011 TVNET

«Армия Путина» способна на все Поклонницы российского премьер-министра организовали на Воробьевых горах бесплатную мойку автомобилей отечественного производства. Эта неожиданная акция была направлена на поддержку российского автопрома и, конечно же, Владимира Путина. По словам девушек-членов «Армии Путина», ради возвращения своего кумира к власти они способны на все… или почти на все. 24 июля 2011 TVNET

Самый большой космический телескоп запущен на орбиту Россия вывела на орбиту радиотелескоп «Радиоастрон». Благодаря своим характеристикам, этот аппарат будет предоставлять более точные снимки Вселенной, чем его американский космический коллега телескоп «Хаббл». 19 июля 2011 TVNET

В Арктике появятся российские плавучие АЭС Россия продолжает предпринимать усилия по исследованию запасов нефти и газа в Арктике. Москва планирует построить в этом регионе восемь плавучих АЭС, которые будут вырабатывать достаточно энергии для обеспечения работающих там людей и опреснения воды. 17 июня 2011 TVNET

Велопрогулка с подтекстом Велопрогулка Дмитрия Медведева и Владимира Путина породила множество слухов. Некоторые поговаривают о том, что во время этого променада лидеры обсуждали будущее России. Но если они о чем-то и договорились, то узнать об этом россияне смогут только через год - во время президентских выборов. 15 июня 2011 TVNET