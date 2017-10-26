Португалия

Биограф Ленина: сегодня вождь революции был бы звездой Twitter Если бы Ленин жил сегодня, то рассматривал бы текущий момент как «революционный» и наверняка добился бы успеха, публикуя свои краткие лозунги в Twitter, уверен автор его новой биографии Виктор Себастьен. По мнению историка, Ленин мог бы блестяще использовать соцсети, поскольку он был готов «бесстыдно лгать» публике ради победы — как делают многие нынешние политики, включая Трампа. 26 октября 2017 Diario de Noticias

Бесшумная российская подлодка вызывает тревогу у американцев На службу ВМФ России поступила подводная лодка класса «Антей» «Северодвинск». Как пишет португальское издание Observador, характеристики подводных лодок данного класса вызывают серьезное беспокойство у американских военачальников. 5 октября 2016 Observador

Outras Palavras: Россия осознала мощь «мягкой силы» Концерт в освобожденной Пальмире является мощным пропагандистким мероприятием, однако, как пишет автор Outras Palavras Антониу Мартиньш, цель его проведения выходила далеко за пределы обеспечения популярности внутри страны. Как считает португальский журналист, выступление в Сирии, как и создание Москвой информационных агентств за рубежом, показывает, что Россия осознала значение «мягкой силы» и способность к убеждению. 16 мая 2016 Outras Palavras

Diario de Noticias: Автономия Донбасса вредит Киеву и играет на руку Кремлю Украинские националистические организации окончательно отвернутся от официальных властей после реализации закона об автономии Донбасса. Как пишет португальское издание Diario de Noticias, теперь у Киева будет не один, а два заклятых врага: собственные националисты и Владимир Путин. 5 сентября 2015 Diario de Noticias

Расмуссен: Европейские страны должны увеличить расходы на оборону По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, мир и стабильность в Европе - вовсе не данность. В интервью португальскому изданию Observador он заявил о том, что «нападение России на Украину» должно стать для ЕС сигналом к действию: ради собственной безопасности страны должны тратить больше денег на оборону. 22 мая 2015 Observador

Трио медвежат вышло на первую прогулку Трое белых медвежат, которые появились на свет в московском зоопарке в ноябре, уже выходят из берлоги и под бдительным присмотром матери резвятся на свежем воздухе. Как сообщает TVNET, на молодое поколение возлагают большие надежды, ведь глобальное потепление ставит белых медведей под угрозу вымирания. 11 марта 2012 TVNET

Путин «может дать нашему народу новую мораль» «Альтернативы Путину в России сейчас нет», - заявил постпред России при НАТО в интервью португальскому каналу. Комментируя выдвижение действующего премьера в президенты, Дмитрий Рогозин подчеркнул, что «это лидер, который может дать нашему народу новую мораль, новую политику, более открытую и сильную». 25 октября 2011 SIC

Найти йети - дело принципа для Николая Валуева Снежный человек, бигфут, сасквоч, йети… Так называют это создание, существование которого люди пытаются доказать уже долгие годы. Но пока безуспешно. Однако поиски этого мифического существа привлекают не только ученых, но и знаменитостей. В частности российского боксера Николая Валуева, для которого, как отмечает TVNET, найти йети стало делом принципа. 9 октября 2011 TVNET

Четвероногим артистам есть куда бежать Человек с удовольствием ходит в цирк. Конечно, ведь там можно увидеть дрессированных собак, слонов и медведей. Однако зрители не знают, что хозяева порой очень жестоко обходятся с четвероногими артистами. Но к счастью, в Подмосковье есть специальный центр, где животные могут найти заботу и любовь. 18 сентября 2011 TVNET

Superjet 100 может потеснить конкурентов Новый российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 начинает набирать обороты. Компания «Сухой» уже заключила ряд контрактов на поставку этих машин. TVNET отмечает, что Superjet 100 способен конкурировать на мировом рынке, особенно учитывая, что он примерно на 20% дешевле своих основных соперников. 28 августа 2011 TVNET