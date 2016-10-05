Расмуссен: Европейские страны должны увеличить расходы на оборону

По мнению бывшего генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, мир и стабильность в Европе - вовсе не данность. В интервью португальскому изданию Observador он заявил о том, что «нападение России на Украину» должно стать для ЕС сигналом к действию: ради собственной безопасности страны должны тратить больше денег на оборону.