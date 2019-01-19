Observador: Путин не отдаст Курилы, чтобы не провоцировать новые протесты

Даже если бы президент России Владимир Путин и захотел уступить Японии один или несколько островов Курильской гряды, он никогда в реальности этого не сделает, чтобы не провоцировать волну протестов, полагает Observador. В этом принципиальном вопросе на кон поставлены не только региональные стратегические решения, но и политическое будущее Путина, подчёркивается в статье.

Россия и Япония — единственные страны, которые принимали участие во Второй мировой войне и до сих пор не подписали мирный договор, хотя военный конфликт закончился уже более семидесяти лет назад, отмечает Observador. Очевидно, что эта «аномалия» обусловлена территориальным спором, развернувшимся после войны вокруг четырёх небольших островов в Тихом океане. Однако на самом деле на кон здесь поставлены региональные стратегические решения и даже «политическое будущее» президента России Владимира Путина, подчёркивается в статье.

На заключительном этапе Второй мировой войны советские войска атаковали Японию в соответствии с обязательствами, которые Советский Союз взял на себя перед Соединёнными Штатами и Великобританией, напоминает Observador. И они не преминули воспользоваться этой возможностью, чтобы восстановить контроль над южной частью острова Сахалин и островами Курильской гряды, поскольку считали, что эти территории по праву принадлежат СССР. По условиям Сан-Францисского договора, заключённого между союзниками и Японией, эта страна должна была отказаться от любых претензий на Курильские острова — но в то же время в нём не содержится «открытого признания суверенитета СССР над упомянутыми территориями», а Москва не принимала участие в подписании этого документа, отмечает автор. Затем в 1956 году советский лидер Никита Хрущев предложил в качестве компромиссного решения проблемы передать Японии два острова из четырёх в обмен на подписание мирного договора, однако японские власти отклонили его предложение и потребовали вернуть весь архипелаг, говорится в статье.

«Следует подчеркнуть, что хотя эти четыре острова, на которые претендует Япония, незначительны по своим размерам, они богаты рудами, а в прибрежных водах водится много рыбы. Кроме того, острова имеют важное значение с точки зрения обороны», — поясняет Observador.

Территориальный спор между Москвой и Токио время от времени разгорается с новой силой. И хотя он и не оказывает непосредственного влияния на развитие экономических отношений между двумя странами, в то же время это «не позволяет раскрыть все представляющиеся сторонам возможности» для сотрудничества и становится тяжким бременем для внутренней политики Японии, констатирует автор. Всякий раз, когда в должность премьер-министра вступает очередной японский политик, одно из первых обещаний, которые он даёт, касается урегулирования проблемы «северных территорий», как называют Курильские острова в Японии. Нынешний глава японского правительства Синдзо Абэ тоже не стал исключением и даже рискнул пообещать, что он решит эту проблему уже в 2019 году.

В последние месяцы российские и японские дипломаты действительно ведут активный диалог по вопросу Курильских островов, но пока это не приносит никаких ощутимых результатов, отмечается в статье. Абэ пытается уговорить Москву, давая обещания, которые должны устранить некоторые опасения российской стороны. В частности, он уже гарантировал, что США не будут размещать на этих островах свои базы, а также пообещал, что все нынешние жители островов полностью сохранят имеющиеся у них права, а решение затянувшейся территориальной проблемы будет способствовать более тесному сотрудничеству между Москвой и Токио и поможет «предотвратить гегемонию» в регионе. Кроме того, японский премьер-министр намекает российской стороне на возможность привлечь крупные инвестиции для развития Дальнего Востока — российского региона «с огромным потенциалом, который часто выпадает из поля зрения Кремля», пишет Observador.

После многолетних переговоров Синдзо Абэ и Владимир Путин решили продолжить попытки урегулировать территориальные споры на основе предложения Хрущёва от 1956 года. Но пока это решение тоже не принесло плодов, поскольку «каждая из сторон трактует его совершенно по-разному», что стало очевидным на недавней встрече министров иностранных дел России и Японии в Москве, говорится в статье. Токио по-прежнему считает, что Россия обязана вернуть все четыре острова, и только тогда можно будет подписать мирный договор. В то время как Москва теперь настаивает на «ещё более жёсткой позиции», чем раньше, поясняет автор: «В соответствии с новой российской политикой Кремль требует, чтобы Япония признала результаты Второй мировой войны, и добавляет, что на основании этого документа Россия не намерена идти на какие-либо территориальные уступки».

Такая российская позиция объясняется просто, полагает Observador: «Даже если бы Владимир Путин хотел отдать Японии один или несколько островов, он бы этого не сделал, поскольку поднявшаяся в связи с этим волна протестов внутри России привела бы к его отстранению от власти. Особенно сейчас, когда официальная пропаганда заявляет о росте российской военной мощи на мировой арене». Большинство россиян расценило бы это как настоящее предательство со стороны Кремля, особенно на фоне недавнего «возвращения Крыма», отмечается в статье. Кроме того, если Москва уступит Токио, то создаст «крайне опасный прецедент», подчёркивает автор: «Ведь пограничные споры у неё имеются практически со всеми соседними странами, а не только с Грузией или Украиной».

Очередной российско-японский саммит с целью «придать новый импульс» переговорам запланирован на 22 января. Но по всей вероятности, он вновь принесёт крайне незначительные или вообще нулевые результаты, прогнозирует Observador. «Если российское руководство когда-нибудь и решит пойти навстречу и осуществить эту японскую мечту, то уж точно не в ближайшем будущем. Скорее Япония вдруг станет республикой, чем русские вернут ей четыре острова Курильской гряды», — заключает автор.