Обозреватель Bloomberg: Россия и Япония стремятся поставить точку в спорах вокруг Курил

Похоже, что лидеры России и Японии решительно настроены прийти к соглашению по «спорным островам» и наконец покончить с проблемой, которую не получалось урегулировать в течение десятилетий с момента завершения Второй мировой войны, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Здесь играет роль как экономический, так и геополитический интерес: действующим лидерам обеих стран это сейчас крайне необходимо, подчёркивается в статье.

Во время встречи в Сингапуре на прошлой неделе президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры в отношении подписания двустороннего мирного соглашения, которое было составлено после окончания Второй мировой войны, однако тогда Советский Союз отказался его подписывать, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Переговоры будут продолжаться на основе совместной декларации, которую СССР и Япония подписали в 1956 году, поясняется в статье. В этой декларации содержалось требование о том, что Советский Союз должен передать Японии остров Шикотан и группу островов Хабомаи сразу после подписания итогового мирного договора.

Однако на протяжении последних лет Япония настаивала на передаче ей ещё двух островов — Итуруп и Кунашир. В то время как Россия вообще отказывается отдавать какие-либо территории. При этом обе стороны «с большим недоверием» относятся к тому компромиссу, который основан на декларации 1956 года, подчёркивается в статье. Для Токио такой «компромисс» будет означать потерю права претендовать на гораздо более значительные территории, если учесть, что на Итуруп и Кунашир приходится 93% территории суши «спорных островов». Для России же символическое значение этого соглашения заключается в гарантии того, что на островах Шикотан и Хабомаи не будет размещено американских военных баз, отмечает обозреватель Bloomberg: «По некоторым данным, Абэ пообещал это Путину. Однако вполне возможно, что он не сможет гарантировать отсутствие американских баз на этих островах, учитывая обязательства Японии перед США».

Кроме того, возврат любых островов, которые «были захвачены Советским Союзом в последние дни Второй мировой войны», в современной России будет рассмотрен как «чрезвычайно непопулярный шаг», подчёркивает автор. Проводимые в стране опросы общественного мнения на протяжении многих лет стабильно показывали, что число россиян, которые не согласны передавать острова Японии, составляет от 70% вплоть до 90% от общего числа респондентов. «Несколько раз предшественник Путина Борис Ельцин был близок к тому, чтобы вернуть Японии часть территорий. Но он всегда отступал, опасаясь мощной негативной реакции со стороны его противников из числа коммунистов и националистов», — говорится в статье.

Однако теперь, по мнению автора, и Путин, и Абэ «искренне хотят поставить точку в этом вопросе». При этом японского премьер-министра в первую очередь интересует «его наследие», полагает Bloomberg: «Если он сумеет удержаться на своём посту до следующих выборов, которые состоятся в 2021 году, то станет премьер-министром Японии, который самое длительное время оставался у власти». Но экономический рост, которому способствовала проводимая им «политика щедрого стимулирования», в прошлом году начал замедляться — поэтому пока сложно сказать наверняка, сумеет ли он доработать до конца своего срока полномочий. Чтобы оставаться на посту и «закрепить за собой место в истории», Абэ сейчас необходима какая-то «серьёзная победа» на геополитическом фронте, отмечается в статье: «Соглашение с Россией (хотя оно, несомненно, встретит определённое сопротивление внутри Японии) можно будет позиционировать как такую «победу» в тот момент, когда доверие к внешней политике Абэ снижается: японские избиратели в большей степени готовы к компромиссу, нежели россияне».

В то время как у Путина имеется как экономический, так и геополитический интерес, поясняет автор: «Соглашение с Японией может способствовать началу притока японских инвестиций на российский Дальний Восток — гигантский слаборазвитый регион, где России необходим противовес растущему влиянию Китая». Кроме того, укрепление отношений с Японией также поможет в поисках альтернатив сотрудничеству с Западом, говорится в статье: «Теперь Путин точно знает, что экономические санкции США и менее значимые ограничения, введённые Европой, никуда не денутся, поэтому он лихорадочно пытается наладить партнёрские отношения со странами Ближнего Востока и Азии». На днях президенты России и Турции присутствовали на торжественной церемонии завершения строительства морского участка газопровода «Турецкий поток». И для осуществления подобных проектов с Японией необходимо вначале урегулировать территориальную проблему, отмечает Bloomberg: «Япония тоже может стать покупателем российского газа. Однако масштабные проекты, такие как строительство газопровода, немыслимы без мирного договора между этими двумя странами».

С экономической точки зрения российское руководство могло бы поступиться частью территории, однако это вызовет бурю негодования среди россиян, считает автор: «Путин играет по-крупному. Поэтому острова Шикотан и Хабомаи — немногим более 220 квадратных километров негостеприимных земель, на которых проживают примерно 2 тысячи человек, — станут относительно небольшой потерей по сравнению с тем, что поставлено на карту, — но только не в политическом смысле. Российские соцсети кишат рассуждениями по поводу возможной передачи островов, и многие комментаторы не стесняются критиковать Путина». Противники передачи островов обвиняют Кремль в том, что он пытается «продать российскую землю» из-за того, что доходами от продажи нефти, полученными в 2000-х годах, российское руководство распоряжалось «неправильно», пишет Bloomberg. Но похоже, что за последние месяцы Путин уже «смирился со снижением своего рейтинга» и не боится «игнорировать общественное мнение», говорится в статье: «Отсутствие масштабных протестов, должно быть, убедило его в том, что он может принимать и другие непопулярные решения во время своего последнего президентского срока, в соответствии с конституцией России — если только он не решит снова вернуться на пост президента спустя ещё шесть лет».

Однако это вовсе не означает, что Россия не начнёт вести «жёсткий торг» в вопросе об островах, поясняет автор. В частности, на днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что хотя переговоры будут базироваться на советско-японской декларации от 1956 года — это «вовсе не означает автоматическую передачу каких-то территорий». Вполне вероятно, что Россия решит «обсуждать передачу островов без потери суверенитета», к примеру, на основании договора о совместном управлении, предполагает Bloomberg: «Также наверняка прозвучат требования предоставить надёжные гарантии того, что на этих островах не будет американских военных, а за подписанием мирного договора последуют определённые японские инвестиционные проекты и энергетические сделки».

Сможет ли Абэ в действительности выполнить какие-либо из этих вероятных требований России, пока точно не ясно, сообщается в статье: «Он может продолжать тянуть время, если соглашение нельзя будет позиционировать как очевидную победу». Тем не менее, японский премьер-министр согласился ускорить переговоры и провести дополнительные встречи с президентом России, понимая, насколько это сложный вопрос. «Вполне возможно, они снова не сумеют договориться. Но теперь вероятность такого исхода стала меньше по сравнению со всеми прежними попытками, предпринятыми за долгий период правления Путина», — заключает Bloomberg.