Reuters: Путин предложил Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года

Во время беседы с премьером Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин выступил с предложением подписать мирный договор между двумя странами «без всяких предварительных условий» до конца этого года, передаёт Reuters. Агентство напоминает, что Москва и Токио до сих пор официально не прекратили противостояние времён Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг Курильских островов.
Во время заседания Восточного экономического форума российский президент Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца текущего года, передаёт Reuters.
«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — заявил Путин, повернувшись в сторону своего собеседника. Однако Абэ не ответил на это предложение, отмечает агентство.
Reuters напоминает, что две страны на протяжении многих лет спорят о принадлежности группы островов в Тихом океане. В результате они до сих пор формально не положили конец противостоянию времён Второй мировой войны.
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