Reuters Оригинал

Reuters: Путин предложил Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Во время беседы с премьером Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин выступил с предложением подписать мирный договор между двумя странами «без всяких предварительных условий» до конца этого года, передаёт Reuters. Агентство напоминает, что Москва и Токио до сих пор официально не прекратили противостояние времён Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг Курильских островов.
Reuters: Путин предложил Абэ подписать мирный договор до конца 2018 года
Reuters

Во время заседания Восточного экономического форума российский президент Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца текущего года, передаёт Reuters.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий»,  заявил Путин, повернувшись в сторону своего собеседника. Однако Абэ не ответил на это предложение, отмечает агентство.
 
Reuters напоминает, что две страны на протяжении многих лет спорят о принадлежности группы островов в Тихом океане. В результате они до сих пор формально не положили конец противостоянию времён Второй мировой войны.     
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Reuters США Северная Америка
теги
Владимир Путин Курильские острова Россия Синдзо Абэ Япония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров