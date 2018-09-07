SCMP: использование военной мощи в Азии поможет России стать ведущей мировой державой

Через военное сотрудничество со странами Азии Россия стремится вернуться в Азиатско-Тихоокеанский регион, пишет South China Morning Post. Издание отмечает, что в России понимают: без расширения присутствия в Азии стране не стать серьёзным мировым игроком.

Китай присоединится к России на военных учениях «Восток-2018», что удивило ряд экспертов в области обороны, так как прежде в них не принимали участие иностранные державы, а также рассматривался сценарий конфликта с Китаем, пишет South China Morning Post.



При этом издание отмечает, что приглашение наглядно демонстрирует значительное продвижение в и без того тесных военных связях двух стран. Об этом свидетельствует растущее число совместных военных учений, а также обмен технологиями и секретными данными. Вместе с тем это может говорить о желании России стать важным игроком на Востоке.



Об этом также свидетельствует укрепление военных связей России со странами по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону, начиная с возобновления связей с Вьетнамом и заканчивая поставками вооружения на Фиджи. Вместе с тем в то же время Россия усиливает свои восточные военные базы.



Всплеск российской активности уже вызвал разговоры о возвращении страны в Азиатско-Тихоокеанский регион. Однако Россия не стремится внести кардинальные изменения в сложившуюся расстановку сил.



Изолированное положение России, а также соперничество Китая и США в регионе толкают множество азиатско-тихоокеанских стран к поиску новых стратегических партнёров. В свою очередь, Россия использует вооружённые силы для того, чтобы потом задействовать целый комплекс дипломатических и экономических возможностей.



В ближайшей перспективе это заключается в нахождении новых рынков для экспорта российской военной техники, доступе к новым портам и аэродромам и преференциальном отношении к российским компаниям в других секторах. При этом в долгосрочной перспективе это может помочь России стать ведущей мировой державой.



«Русские пытаются заявить о себе в регионе с военной точки зрения не только в качестве силы традиционного сдерживания США и их союзников, но и в качестве механизма продвижения российских возможностей. Они активно ищут новых союзников и возрождают связи со старыми. И пока они добиваются значительных успехов», — заявил эксперт по военным вопросам Университета Картина Алексей Муравьёв.



Отмечается, что использование военной сферы с этими целями не является чем-то новым, однако в случае с Россией примечательно, так как противоречит сдержанной позиции, которую страна заняла после распада СССР. Однако быстрый подъём активности азиатских рынков наряду со стагнацией европейской экономики заставили Россию занять более активную позицию в регионе.



Дипломатический поворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона начался в 2012 году и ускорился в связи с западными санкциями в ответ на действия России в Крыму и Сирии.



Однако, не обладая экономическими и даже энергетическими возможностями Китая или США, Россия прибегает к использованию военной сферы, хотя в этом отношении является вторым крупнейшим государством после США.



При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия заявила о себе как об альтернативе Китаю и США, что уже привлекло Филиппины, президент которых Родриго Дутерте стремится проводить независимую политику.



«Дутерте действительно хочет развивать отношения с нетрадиционными партнёрами для получения немедленных и ощутимых преимуществ. Россия — естественный выбор в военной области», — приводит издание слова специалиста по России Центра международных отношений и стратегических исследований в Маниле Фе Апон.



При этом на Филиппинах подчёркивают, что, несмотря на традиционные связи страны с США или их союзниками, российские предложения по поставке военного оборудования выигрывают на фоне американских.



Кроме того, в отличие от США, которые смотрят на соблюдение прав человека в стране и другие подобные вопросы, у России очень мало предварительных условий, связанных с внутренней политикой страны-покупателя. South China Morning Post отмечает, что это стало решающим фактором для Индонезии. Вместе с тем Россия зачастую предоставляет льготные кредиты по процентной ставке ниже рыночной.



При этом любые действия России в Азии редко вызывают опасения стран региона. Военные действия России на Востоке не остановили от проведения совместных учений или предоставления доступа российским военным кораблям в свои порты даже Японию, которая зачастую расходится с Москвой во взглядах по вопросам обороны.



Тем не менее, если Россия и опасается связываться с кем-то в регионе, так это с Китаем. И хотя совместные учения, в том числе «Восток-2018», могут на какое-то время повысить уровень доверия между двумя странами, маловероятно, что Россия готова «слишком тесно связывать свою судьбу с южным соседом».



Отмечается, что Россия не заинтересована в доминировании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а скорее бы предпочла установление многополярной системы в регионе. В этом она совпадает во мнении со многими странами, в том числе с Индией. Хотя саму систему страны видят по-разному. Так, Индия предпочла бы видеть примерное равенство многих стран, а Россия хотела бы добиться системы из трёх стран: России, Китая и США.



При этом Россия воплощает в регионе лучший из возможных сценариев — привлекает другие страны к своему долгосрочному успеху.



«У России нет иллюзий относительно того, что она станет значительным военным игроком в тихоокеанском регионе. Но русские также осознают, что, если они хотят, чтобы их воспринимали как серьёзного мирового игрока, им сначала нужно расширить присутствие в Азии», — приводит South China Morning Post слова бывшего руководителя российской и китайской программ аналитического центра Chatham House.