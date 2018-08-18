N-TV: Германия рвётся в лидеры на учениях НАТО

Германия примет участие в учениях НАТО в Норвегии — возможно, крупнейших со времён холодной войны. Как сообщает немецкий телеканал N-TV, бундесвер больше не хочет выступать на второстепенных ролях и отправляет на учения около 8 тыс. солдат, то есть в три раза больше, чем было задействовано от Германии в прошлых масштабных манёврах альянса в 2015 году. Таким образом, страна войдёт в число крупнейших участников учений, которые начнутся в конце октября.

В прошлом году Россия встревожила страны НАТО своими гигантскими учениями «Запад» — теперь альянс проводит в ответ собственные учения, возможно, крупнейшие для НАТО со времён холодной войны. Германия намерена принять в них участие и не хочет больше играть подчинённую роль, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Бундесвер направит на учения 8 тыс. солдат, около сотни танков и свыше 2 тыс. транспортных средств. Таким образом, Германия относится к числу наиболее крупных участников учений Trident Juncture («Единый трезубец»), которые объединят в общей сложности более 40 тыс. солдат из примерно 30 стран НАТО и партнёрских государств. Учения должны пройти в Норвегии с 25 октября по 7 ноября, сообщается в статье.

Когда НАТО в прошлый раз проводило сопоставимые по масштабам учения в 2015 году, бундесвер отправлял туда лишь около 3 тыс. солдат. Однако в этом году, благодаря участию в Trident Juncture, Германия достигла рекордного числа задействованных в международных учениях военнослужащих. Оно составило 12 тыс. солдат — в три раза больше, чем в прошлом году, подчёркивает N-TV. Расходы на проведение учений, по данным министерства обороны Германии, составили для страны около €90 млн.

Как отмечает издание, с начала украинского кризиса в 2014 году НАТО значительно увеличило масштабы проводимых учений. Среди прочего, они служат устрашению России, угрозу со стороны которой ощущают в первую очередь восточные страны альянса — Польша, Литва, Латвия и Эстония. В этом году крупные учения проходят в Норвегии, то есть в одной из пяти стран альянса, граничащих с Россией.

Пока что неясно, станут ли эти учения самыми масштабными со времени окончания холодной войны, отмечает немецкий телеканал. В 2002 году были проведены учения Strong Resolve примерно такого же масштаба, напоминает издание.

С 2014 года Москва тоже стала проводить больше учений вблизи территорий НАТО, утверждает N-TV. Много шума спровоцировали год назад учения «Запад» в Белоруссии, граничащей с входящими в НАТО Литвой, Латвией и Польшей. По данным российской стороны, в них принимали участие 12 700 военнослужащих, в то время как по подсчётам западных стран их численность составила от 60 до 80 тыс. человек, напоминает немецкий телеканал.