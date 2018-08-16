Bild: Трамп подталкивает Эрдогана к России, но не к выходу из НАТО

Угрозами повышения торговых пошлин Дональд Трамп подталкивает лидера Турции к союзу с российским президентом, полагает немецкий таблоид Bild. По версии издания, Владимир Путин может воспользоваться ситуацией, чтобы переманить Эрдогана на свою сторону. Однако эксперты отмечают, что Россия вряд ли зайдёт по-настоящему далеко: для Москвы полезнее, чтобы обиженная на Запад Турция оставалась в составе НАТО и подрывала возможности альянса.

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могли бы стать лучшими друзьями, пишет немецкий таблоид Bild. Они оба — главы государств с явной склонностью задирать других, оба обеспечили своим зятьям и друзьям высокие посты в своей администрации, и оба заставляют союзников сомневаться в их надёжности.

Однако отношения между американским и турецким президентом сейчас настолько прохладные, что весь мир гадает — не толкает ли Дональд Трамп лидера Турции в руки российского президента Владимира Путина?

Как напоминает издание, причиной раздора стал отказ Эрдогана освободить американского пастора Эндрю Брансона, который находится под стражей с 2016 года по подозрению в шпионаже. Договориться стороны не могут, даже напротив: угрозы таможенных пошлин следуют одна за другой от обоих государств, подчёркивает Bild.

Особенно от этого страдает турецкая экономика. Турецкая лира теряет в цене, распространяя шоковые импульсы по всему земному шару, утверждает автор статьи. При этом встречные меры Эрдогана выглядят совершенно беспомощными, уверяет издание со ссылкой на американские СМИ — в них сообщается о том, что Турция приобрела лишь 0,6% товаров, которые США экспортировали за первые полгода. В списке важных для американского экспорта стран Турция занимает только 33-ю позицию.

Наиболее отчётливо неравенство между обоими государствами проявляется в торговле оружием, пишет немецкий таблоид. США приобретают у Турции треть всего производимого в стране оружия и, таким образом, являются одним из крупнейших клиентов турецкой оборонной промышленности. В то же время, Америка — важнейший поставщик оружия для армии Эрдогана.

Эксперты опасаются, что в сложившейся ситуации лидер Кремля Владимир Путин может попытаться заманить в свои сети президента Турции, продолжает немецкий таблоид. По версии американского экономического агентства Bloomberg, политический конфликт Турции и США даёт Путину «золотой шанс» переманить государство, колеблющееся в геополитике, отделив его от его западных союзников.

Как отмечает Bild, Путин и Эрдоган действительно смогли наладить отношения после того, как Турция сбила российский бомбардировщик в 2015 году. Лидеры обоих государств созванивались в прошлую пятницу — то есть, в тот самый день, когда Трамп пригрозил удвоить пошлины на турецкие товары. И тогда Эрдоган внезапно решил поговорить со своим «другом» Путиным, подчёркивает немецкий таблоид.

Вскоре после этого министр иностранных дел России Сергей Лавров отправился в Анкару на встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу для обсуждения планируемого газопровода, а также атомной электростанции стоимостью в $20 млрд. По словам Лаврова, «мы находимся на переломном этапе, без преувеличения, мировой истории». Он и его турецкий коллега давно говорили о том, что мир переходит «от биполярных и однополярных моделей и схем к построению полицентричного миропорядка».

Как поясняет Bild, это означает, что Россия хочет быть сверхдержавой, конкурирующей с Китаем и США. В свою очередь Эрдоган тоже подчеркнул, что Россия является для Турции альтернативой США в качестве партнёра. Однако вопрос в том, насколько далеко может зайти Россия, считает автор статьи. Он объясняет свои сомнения тем, что россияне сами переживают экономический кризис, а Турция полезна им как друг в составе НАТО.

По словам бывшего российского дипломата Владимира Фролова, в интересах России, чтобы ущемлённая Турция оставалась в составе НАТО и подрывала возможности альянса. В том, что касается Турции, для неё не существует равносильной замены западному альянсу, считает немецкий эксперт по Турции Кристиан Бракель. По его мнению, Россия не может заменить НАТО или ЕС ни с точки зрения политики безопасности, ни в экономическом отношении. Поэтому выход из НАТО для Турции был бы нелогичным, уверен эксперт.