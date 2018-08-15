Handelsblatt нащупала слабое место у «нового молота Америки»

Санкции — «новый молот Америки», удары которого ощутят на себе как враги, так и друзья США, если они не будут выполнять требования Белого дома, пишет Handelsblatt. И тем не менее в среднесрочной перспективе штрафные меры Вашингтона — вместо того чтобы помочь в достижении желаемой цели — часто приводят к противоположному результату, а в долгосрочной перспективе они и вовсе контрпродуктивны, констатирует журналист немецкого издания.

Санкции — «новый молот Америки», удары которого ощутят на себе как враги, так и друзья Соединённых Штатов, если они не будут выполнять требования Белого дома, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Только в первый год президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты ввели штрафные меры против более 700 человек, компаний и правительственных учреждений, напоминает автор статьи Мориц Кох.

«Теперь Россия, Иран, Венесуэла в значительной степени отрезаны от американского рынка и глобальных потоков капитала. США всё агрессивнее используют доминирующее положение доллара», — отмечает журналист Handelsblatt.

И тем не менее в среднесрочной перспективе санкции США — вместо того чтобы помочь в достижении желаемой цели — «часто приводят к противоположному результату», а в долгосрочной перспективе они и вовсе «контрпродуктивны», подчёркивает автор.

«В Иране умеренно-консервативное правительство, может, и пошатнулось, но только не теократическая система в стране. Не реформаторы, а реакционеры получают пользу от конфликта с Соединёнными Штатами. Похожая динамика наблюдается в Венесуэле, Российской Федерации и, пожалуй, в Турции. В настоящий момент не похоже на то, что Эрдоган теряет поддержку в стране», — поясняет Мориц Кох.

По мнению журналиста немецкой газеты, в этом как раз и заключается «беда» американской санкционной политики.

«Задача санкций — заставить правительства изменить свою политику. Вместо этого, однако, властители, которые оказались из-за санкций под давлением, ещё настойчивее следуют своим курсом. Кроме того, Эрдоганы, Путины, Мадуры, Хаменеи этого мира могут изобразить из себя жертв экономической и политической агрессии», — уточняет автор статьи.

«Лучшего противника», чем президент США Дональд Трамп, они себе и представить не могут, констатирует журналист Handelsblatt Мориц Кох.