DT: своими санкциями Трамп рискует создать «нечестивую ось» из Турции, Ирана, Китая и России

Несмотря на то, что торговые пошлины и санкции Дональда Трампа в отношении Турции, Ирана, Китая и России наносят тем экономический урон, они одновременно могут и сплотить их, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, создание целого ряда «парий» может привести к тому, что они могут решить сформировать «ось, попавших под санкции», что непременно выйдет США боком.

«Торговые войны выиграть легко», — заверил Дональд Трамп американцев, вводя жёсткие пошлины на китайский экспорт. Затем практически без паузы он наложил санкции на Иран, усилил их против России и с помощью пошлин на экспорт стали и алюминия отправил в пике турецкую валюту, пишет The Daily Telegraph.

«Первую кровь пролили Соединённые Штаты», — констатирует газета. Даже Китай понял, что из-за его положительного торгового баланса он куда более уязвим к пошлинам, чем США к его контрмерам. Падение курса рубля, иранского риала и турецкой лиры — всё это свидетельства того, что Америка является «финансовым тяжеловесом».

Тем не менее всё пока идёт слишком гладко. Несмотря на весь экономический ущерб, который был нанесн этим страны, главные причины для таких действий американского лидера лежали в политической сфере.

«Разве смысл санкций не в изоляции государства? — задаётся вопросом The Daily Telegraph. — Создание целого ряда парий от Босфора до Пекина может выйти боком. Ломовой подход Дональда Трампа к введению санкций против изгоев-соперников может привести к созданию оси из попавших под санкции».

По одиночке Иран, Турция, Россия и даже Китай уязвимы для американского давления. Но если эти страны загнать в один угол, их взаимовыручка и способность создавать хаос могут сделать меры Вашингтона контрпродуктивными. «Возможно, жизнеспособность объединения Ирана и Турции будет не выше, чем у союза двух пьяниц, облокотившихся друг на друга и напрасно считающих, что они нашли точку опоры. Но добавьте сюда Россию и Китай — и они внезапно обзаведутся геополитическим тылом», — отмечает газета.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган более чем прозрачно намекнул на геополитическую переориентацию, когда в ответ на американские пошлины заявил, что может найти новых друзей, а затем взял трубку и позвонил Путину. Даже ещё до введения тарифов Эрдоган критиковал Вашингтон за то, что тот не выдаёт его противника Фетхуллаха Гюлена, предположительно стоящего за попыткой переворота 2016 года. Турция также сближается с Кремлём, заключив с ним контракт на поставку российских комплексов С-400, несколько выпадая таким образом из интегрированной ПВО НАТО.

Турция крайне важна, потому что до этого времени она была под куполом НАТО. Её расположение на стыке Европы и Азии, её общие границы с Россией, Ираном, Ираком и Сирией — это одна из причин, почему Вашингтон так хотел принять Анкару в НАТО. И именно поэтому Россия видит большую выгоду в санкциях Трампа против Москвы и Анкары.

Как Турции, так и Ирану грозят внутренние беспорядки, так как городское население этих стран видит, как их накопления превращаются в ничто из-за внезапного падения курса национальных валют к доллару. Однако эти правительства уже показали, что способны парировать протесты. Иран подавил «зелёную революцию» 2009 года, а Эрдоган справился с выступлениями в Стамбуле в 2013-ом. При поддержке России и Китая, как Рухани, так и Эрдоган, скорее всего, придут к выводу, что комбинация из полицейских подразделений и антиамериканской риторики сделают своё дело.

Если одна из противостоящих Трампу стран не пойдёт на попятную в скором времени, то «болевой порог» может быть преодолён без смены режима или переориентации политического курса. Например, вероятный новый премьер-министр Пакистана Имран Хан, страна которого зависит от китайских инвестиций, уже объявил о своей поддержке Турции в контексте её разногласий с Америкой. Кроме того, Исламабад уже получил от России предложение военной помощи на замену американским поставкам. Такой ход может быть очередным звеном цепи, соединяющим Турцию и Иран с Китаем.

Одновременная конфронтация Трампа с «осью попавших под санкции» вносит ясность в международные отношения: американский лидер заставляет каждого сделать выбор, на чьей стороне он находится.

Однако он, по мнению The Daily Telegraph, забыл о мудрости своего великого предшественника Авраама Линкольна. Во время гражданской войны его госсекретарь предложил вторжение в Канаду с целью покарать Великобританию за её сочувственное отношение к южанам. «По одной войне за раз», — ответил на это Линкольн и сосредоточился на главном враге.

«Для Трампа было бы мудрее вести по одной торговой войне за раз. После этого он может увидеть, что другие станут более сговорчивыми, когда у них будет меньше друзей», — подводит итог The Daily Telegraph.