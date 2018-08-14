CNN: санкции толкают Россию и Турцию ближе друг к другу и дальше от доллара

В заключение своего двухдневного визита в Турцию глава российского МИД Сергей Лавров затронул тему экономических санкций США, с которыми в последние дни пришлось столкнуться и Москве, и Анкаре. Дипломат подчеркнул, что таким образом США пользуются своим положением держателя мировой резервной валюты. В таких условиях Москва и Анкара вынуждены поддерживать друг друга, считает CNN.

Тем временем министр иностранных дел России раскритиковал санкции в отношении Турции. Он выступил вместе со своим турецким коллегой, заявив, что санкции представляют собой незаконную политику и приравниваются к нечестной конкуренции. С нами на связь из Москвы выходит Нина дос Сантос. Насколько я понимаю, данное заявление Сергей Лавров сделал в конце своего двухдневного визита в Турцию.

НИНА ДОС САНТОС, корреспондент CNN: Верно, Элисон. На самом деле основной целью его встречи с коллегой в Турции, очевидно, было обсуждение международных отношений в целом и, в частности, будущего Сирии в преддверии большой встречи по этому вопросу, которая состоится через несколько недель.

Но нельзя игнорировать и экономическую ситуацию, на фоне которой встречаются министры. В отношении обеих стран были введены санкции. Против России подобные меры вводились неоднократно с 2014 года. И они сильно сказались на экономике страны, хотя Россия намного лучше держится в условиях санкций, потому что у неё нет тех проблем с дефицитом текущего платёжного баланса, которые есть у Турции. Но если раньше эти страны не всегда ладили, то сейчас с точки зрения экономики они вынуждены сближаться всё сильнее. Фактически торговый оборот между Россией и Турцией вырос на 46% по сравнению с этим периодом в прошлом году и составил 11,5 миллиардов долларов, и может продолжить расти.

Что касается заявлений Лаврова, о которых, вы упомянули ранее, Элисон, по сути, он говорит, что то, как Соединённые Штаты в одностороннем порядке вводят санкции в отношении таких крупных стран как Россия, как Турция, создаёт несправедливые условия для этих развивающихся рынков. Кроме того, такое поведение заставляет усомниться в надёжности США в качестве торгового партнёра, особенно учитывая ту уникальную роль, которую играет Америка с долларом на позициях мировой резервной валюты.

На протяжении уже некоторого времени Россия стремится диверсифицировать свои резервы и уйти от доллара. Страна уже распродавала гособлигации американского Минфина. Также, как заявляли в последние пару дней министр иностранных дел Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов на выходных, Кремль рассматривает возможность переговоров об осуществлении торговых взаимодействий с другими странами, вроде Турции, в национальных валютах, опять-таки чтобы уйти от доллара США и помочь государствам, которым тоже пришлось столкнуться с девальвацией их валюты по сравнению с американским долларом, как в случае с турецкой лирой.

Но здесь стоит предостеречь: пожалуй, напрасно мечтать о том, что можно когда-нибудь полностью уйти от доллара, потому что в реальности на больших, зависящих от сырья рынках, а для России главные экспортные товары, разумеется, — нефть и газ, традиционно всё считается в американских долларах.

Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 14 августа 2018 года.