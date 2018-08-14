N-TV: на «оскорбления» Трампа торговые партнёры США ответили поиском альтернатив

Санкции против России и Ирана, «карательные пошлины» против Китая и Турции — практически одновременно глава Белого дома ввязался сразу в несколько торговых конфликтов, сообщает N-TV. Тем самым Дональд Трамп не только оскорбил своих партнёров, но и вынудил их искать «торговые альтернативы», подчёркивает немецкий телеканал.

«Карательные пошлины» против Китая и Турции, санкции против Российской Федерации и Ирана — практически одновременно президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ввязался в сразу несколько торговых конфликтов, сообщает N-TV.

«Тем самым глава Белого дома не только оскорбил своих партнёров, например Германию, но и вынудил их искать торговые альтернативы», — считает немецкий телеканал.

Как заявил на днях заместитель министра сельского хозяйства Китая Хань Цзюнь, Пекин может полностью отказаться от ввоза сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов и заменить его агроимпортом из других стран.

В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал недавнее резкое падение курса турецкой лиры следствием экономической войны, которую США ведут против его страны. По его словам, именно поэтому Турция и готовится перейти к торговле в национальных валютах с Китаем, Россией и Украиной.

После того как недавно Вашингтон ввёл очередные санкции против Москвы, намерение проводить торговые сделки с партнёрами не в долларах, а в рублях и других валютах также выразил глава Кремля Владимир Путин. Кроме того, российский лидер дал понять, что Россия хочет окончательно избавиться от государственных облигаций США, отмечает N-TV.



В поисках альтернатив находится и близкий торговый партнёр США Германия. «Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами», — констатировал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.



«Впрочем, пока под вопросом, получится ли у противников Трампа воплотить в жизнь свои угрозы, учитывая центральное место США в глобальной финансовой системе, и не причинят ли они тем самым больше вреда своим собственным странам. Несмотря на это, понести серьёзные убытки Соединённые Штаты определённо могут», — подчёркивает немецкий телеканал.