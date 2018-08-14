N-TV: на «оскорбления» Трампа торговые партнёры США ответили поиском альтернатив

Санкции против России и Ирана, «карательные пошлины» против Китая и Турции — практически одновременно глава Белого дома ввязался сразу в несколько торговых конфликтов, сообщает N-TV. Тем самым Дональд Трамп не только оскорбил своих партнёров, но и вынудил их искать «торговые альтернативы», подчёркивает немецкий телеканал.
«Карательные пошлины» против Китая и Турции, санкции против Российской Федерации и Ирана — практически одновременно президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ввязался в сразу несколько торговых конфликтов, сообщает N-TV.
«Тем самым глава Белого дома не только оскорбил своих партнёров, например Германию, но и вынудил их искать торговые альтернативы», — считает немецкий телеканал.
Как заявил на днях заместитель министра сельского хозяйства Китая Хань Цзюнь, Пекин может полностью отказаться от ввоза сельскохозяйственной продукции из Соединённых Штатов и заменить его агроимпортом из других стран.
В свою очередь, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал недавнее резкое падение курса турецкой лиры следствием экономической войны, которую США ведут против его страны. По его словам, именно поэтому Турция и готовится перейти к торговле в национальных валютах с Китаем, Россией и Украиной.
После того как недавно Вашингтон ввёл очередные санкции против Москвы, намерение проводить торговые сделки с партнёрами не в долларах, а в рублях и других валютах также выразил глава Кремля Владимир Путин. Кроме того, российский лидер дал понять, что Россия хочет окончательно избавиться от государственных облигаций США, отмечает N-TV.
В поисках альтернатив находится и близкий торговый партнёр США Германия. «Мы не позволим Вашингтону диктовать нам условия торговых отношений с другими странами», — констатировал министр экономики ФРГ Петер Альтмайер.
«Впрочем, пока под вопросом, получится ли у противников Трампа воплотить в жизнь свои угрозы, учитывая центральное место США в глобальной финансовой системе, и не причинят ли они тем самым больше вреда своим собственным странам. Несмотря на это, понести серьёзные убытки Соединённые Штаты определённо могут», — подчёркивает немецкий телеканал.
Власти Дагестана заявили о намерении проверить все детские лагеря в республике в связи с массовым отравлением детей в Шамильском районе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Роспотребнадзора.
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», требовавшего признать недействительным пункт об отступных в контракте футболиста Александра Ташаева, который этим летом перешёл из стана бело-голубых в московский «Спартак».
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по просьбе Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) разрешила правозащитнице Зое Световой посетить колонию, где отбывает наказание украинский режиссёр Олег Сенцов.
Заместитель командующего российской группировкой в Сирии генерал-лейтенант Сергей Кураленко заявил, что
у демилитаризованной зоны на Голанских высотах перед линией «Браво» выставлено четыре поста российской военной полиции.
Верховный суд Татарстана отказался выпустить на свободу из психиатрической больницы философа Игоря Данилевского, убившего в 2012 году свою подругу и её мать. Об этом сообщила RT руководитель пресс-службы верховного суда Татарстана Наталья Лосева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя участившиеся случаи возбуждения уголовных дел за посты в социальных сетях, отметил необходимость придерживаться здравого смысла при контроле за информацией в интернете.
Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков заявил, что десницу святителя Спиридона Тримифунтского, которую доставят с греческого острова Корфу, привезут для поклонения в храм Христа Спасителя в сентябре.
Помощник главного тренера молодёжной сборной России Андрей Коновалов считает, что в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — ПАОК стоит ожидать изменений в стартовом составе красно-белых.
В Санкт-Петербурге произошло обрушение строительных лесов, в результате ЧП госпитализированы пять рабочих, состояние двоих оценивается как тяжёлое. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации Адмиралтейского района города.
Российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Берлине затронут ситуации на Украине и в Сирии, а также обсудят проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди ожидает ответа от спортивных властей России на предложения по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до заседания комитета по соответствию, которое состоится 25 августа в Лондоне.