Дональд Трамп: США выигрывают в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выигрывает торговую войну с Китаем в ответ на объявление о том, что Пекин готов ввести пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, передаёт Financial Times. При этом, по словам Трампа, введение импортных тарифов способствует возвращению в США алюминиевых заводов.

В ответ на объявление о том, что Пекин готов ввести пошли на американские товары на сумму $60 млрд, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выигрывает в затягивающейся торговой войне с Китаем, передаёт Financial Times.

«Пошлины работают лучше, чем кто-либо ожидал», — написал Трамп на своей страничке в Twitter, добавив, что они наносят серьёзный урон китайской экономике.

«Мы выигрываем, но должны быть сильными!», — прокомментировал Трамп падение на фондовом рынке Китая.

В эту пятницу фондовый рынок Китая впервые за четыре года уступил второе по объемам место в мире рынку японскому. Так, с января этого года он потерял $2,29 трлн стоимости, упав за этот период на 27%.

Издание отмечает, что падение на рынке вызвано беспокойством инвесторов относительно торгового спора с США, растущего государственного долга и замедляющихся темпов экономического роста Китая.

В Пекине, заявив о готовности ввести ответные меры в адрес США, подчеркнули, что администрация Трампа своими действиями подталкивает Китай к «чрезвычайному положению». В частности, речь идёт о рассмотрении возможности повышения ввозных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов до 25%. Новые импортные тарифы могут вступить в силу уже в следующем месяце. При этом в Китае подчёркивают, что дата введения китайских ответных мер и будут ли они вообще введены напрямую зависит от действий США.

Financial Times отмечает, что ни одна из сторон не демонстрирует желания отказаться от пошлин, которые, по словам Трампа, способствуют возвращению в США алюминиевых заводов. Однако издание сообщает, что китайские ответные действия, например введение пошлин в размере 25% на сжиженный природный газ, серьёзно отразятся на ряде американских компаний, для которых Китай является третьим крупнейшим экспортёром. Также новые пошлины Китая затронут американскую авиационную промышленность, сельское хозяйство и химическое и медицинское производства.

Ранее обе страны уже обложили пошлинами товары на сумму в $34 млрд, напоминает Financial Times.