Financial Times Оригинал

Дональд Трамп: США выигрывают в торговой войне с Китаем

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна выигрывает торговую войну с Китаем в ответ на объявление о том, что Пекин готов ввести пошлины на американские товары на сумму $60 млрд, передаёт Financial Times. При этом, по словам Трампа, введение импортных тарифов способствует возвращению в США алюминиевых заводов.
Дональд Трамп: США выигрывают в торговой войне с Китаем
Reuters

В ответ на объявление о том, что Пекин готов ввести пошли на американские товары на сумму $60 млрд, президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выигрывает в затягивающейся торговой войне с Китаем, передаёт  Financial Times.

«Пошлины работают лучше, чем кто-либо ожидал», — написал Трамп на своей страничке в Twitter, добавив, что они наносят серьёзный урон китайской экономике.
 
«Мы выигрываем, но должны быть сильными!», — прокомментировал Трамп падение на фондовом рынке Китая.
 
В эту пятницу фондовый рынок Китая впервые за четыре года уступил второе по объемам место в мире рынку японскому. Так, с января этого года он потерял $2,29 трлн стоимости, упав за этот период на 27%.
 
Издание отмечает, что падение на рынке вызвано беспокойством инвесторов относительно торгового спора с США, растущего государственного долга и замедляющихся темпов экономического роста Китая.
 
В Пекине, заявив о готовности ввести ответные меры в адрес США, подчеркнули, что администрация Трампа своими действиями подталкивает Китай к «чрезвычайному положению». В частности, речь идёт о рассмотрении возможности повышения ввозных пошлин на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов до 25%. Новые импортные тарифы могут вступить в силу уже в следующем месяце. При этом в Китае подчёркивают, что дата введения китайских ответных мер и будут ли они вообще введены напрямую зависит от действий США.
 
Financial Times отмечает, что ни одна из сторон не демонстрирует желания отказаться от пошлин, которые, по словам Трампа, способствуют возвращению в США алюминиевых заводов. Однако издание сообщает, что китайские ответные действия, например введение пошлин в размере 25% на сжиженный природный газ, серьёзно отразятся на ряде американских компаний, для которых Китай является третьим крупнейшим экспортёром. Также новые пошлины Китая затронут американскую авиационную промышленность, сельское хозяйство и химическое и медицинское производства.
 
Ранее обе страны уже обложили пошлинами товары на сумму в $34 млрд, напоминает Financial Times.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Financial Times Великобритания Европа
теги
бизнес Дональд Трамп импорт Китай пошлины США торговля
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров