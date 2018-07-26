Die Welt: на уступки в торговом споре пошла Европа, а не Трамп

Председателю Еврокомиссии и американскому президенту удалось остановить развитие торговой войны и даже запланировать работу над новым соглашением о свободной торговле. Однако в действительности Дональд Трамп не делает существенных уступок для Евросоюза, тогда как Европа пообещала увеличить импорт американских товаров и построить у себя новые терминалы для приёма сжиженного газа из США, пишет немецкая газета Die Welt.

До недавнего времени в немецких правительственных кругах царил пессимизм по поводу возможности предотвратить развитие торговой войны между США и ЕС, и многие считали, что Трамп введёт пошлины на импорт автомобильной продукции из Европы, что сильнее всего ударит по Германии. Тем больше ощущается облегчение, наступившее после встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера с Дональдом Трампом, пишет американский корреспондент Die Welt Клеменс Вергин.

ЕС и США на этой встрече в Белом доме заключили своего рода договор о разоружении, и вопрос о вводе пошлин на автомобили временно снят, отмечает журналист немецкой газеты. Теперь обе стороны намерены вести переговоры о полном упразднении пошлин на продукцию, не связанную с автомобильной промышленностью, а также снять торговые преграды и избавиться от бюрократии. Поэтому неудивительно, что министр экономики Германии Петер Альтмайер в Twitter разразился ликованием и поздравил Юнкера и Трампа с достижением прогресса, который предотвратит торговую войну и позволит сохранить миллионы рабочих мест. «Это замечательно для всей мировой экономики!» — написал Петер Альтмайер.

Появление этой стратегии — это действительно большой успех для Юнкера и лидеров ЕС, соглашается автор статьи. По-видимому, Европе удалось, сочетая твёрдость и готовность к диалогу, побудить Трампа уступить, на самом деле не делая никаких существенных уступок, отмечает Клеменс Вергин.

По словам Трампа, европейцы должны практически сразу начать закупать большое количество американской сои. В свою очередь Юнкер заявил о начале более интенсивного сотрудничества с США в сфере энергетики и строительстве большего числа терминалов для приёма сжиженного газа из Америки. «Это также знак для других», — заметил Юнкер, подразумевая при этом Россию, потому что ЕС хочет сократить свою зависимость от неё в сфере энергетических ресурсов, поясняет Die Welt.

Однако если посмотреть на общее письменное заявление обеих сторон более внимательно, становится ясно, что оба пункта сформулированы очень расплывчато, подчёркивает корреспондент издания. В документе содержится лишь заявление Европы о намерении импортировать больше сжиженного газа из США. А соевые бобы представляют лишь одну из многих непромышленных сфер, в которых должны быть снижены торговые барьеры, таких как сфера услуг, химическое и медицинское производство.

На пресс-конференции акцент был сделан на том, чтобы дать Трампу что-то, что он может представить как успех и шаг навстречу со стороны ЕС. Так, пример соевых бобов должен был успокоить фермеров США, заволновавшихся из-за того, что их продукция стала неконкурентоспособной на китайском рынке после того, как Пекин предпринял ответные меры вслед за вводом Трампом пошлин на сталь и алюминий. Примечательно также, что главная задача американского президента — снижение высоких европейских пошлин на автомобильную продукцию США — не нашла отражения в соглашении, подчёркивает немецкая газета.

Поэтому расслабляться ещё точно слишком рано, уверяет Die Welt. В конце концов, никто не знает, что может случиться в ходе запланированных переговоров. Даже среди экономических советников Трампа нет единства по многим торговым вопросам. Тем не менее соглашение с ЕС знаменует «эпохальную смену тенденций» со стороны администрации Трампа, уверяет автор статьи, ведь до сих пор речь шла только о том, как далеко американский президент зайдёт в вопросе ввода таможенных пошлин и других протекционистских мер.

Теперь же речь идёт о том, как далеко обе стороны хотят зайти в либерализации экономических связей — а это, без сомнений, правильное направление, подчёркивает издание. Юнкеру и Трампу удалось согласовать набросок соглашения о свободной торговле, своего рода облегчённый вариант прежнего проекта TTIP. В промышленной сфере (за исключением автомобильного производства) обе стороны хотят работать для достижения нулевых таможенных пошлин и субсидий.

Что ещё важнее: США и ЕС договорились совместно действовать против нечестных торговых практик, таких как хищение интеллектуальной собственности, вынужденная передача технологий, промышленные субсидии и деформации рынка государственными предприятиями и избыточными мощностями производства. Как поясняет автор статьи, это намерение явно направлено против Китая, и в этом Трамп прав: Западу следовало уже давно проявить больше решительности и принять меры против экономических нарушений со стороны Пекина.

Пока неясно, как долго продержится этот мир между ЕС и правительством Трампа, пишет немецкая газета. В нормальных условиях нужны годы, чтобы подобные соглашения были заключены, и годы, чтобы их результаты стали ощутимы. К тому же администрация Трампа — одна «из самых хаотических в современной истории Америки», пишет Die Welt. Поэтому автор статьи призывает не слишком полагаться на то, что мир, о котором удалось договориться сейчас, будет долгим. Но, по крайней мере, цель добиться согласия означает движение в правильном направлении — «наконец-то», заключает немецкая газета.