Юнкер ещё раз попытается убедить Трампа не вводить пошлины против европейского автопрома

Надежды на возможность избежать полномасштабной торговой войны с США слабеют, однако Евросоюз решил предпринять последнюю попытку убедить президента Трампа не вводить пошлины против автомобильной промышленности ЕС. Как сообщает Financial Times, с этой целью глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отправится в Вашингтон — хотя США не проявили заинтересованности в переговорах и возможной сделке с ЕС в торговой сфере.

Брюссель предпримет последнюю попытку убедить Дональда Трампа не вводить новые тарифы для автомобильного сектора ЕС, несмотря на то что надежды на возможность избежать полномасштабной торговой войны с США становятся всё меньше, пишет Financial Times.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в среду встретится в Вашингтоне с американским президентом Дональдом Трампом с целью ослабить напряжённость и проверить различные пути для проведения переговоров в сфере торговли. В то же время демонстрируя, насколько серьёзно Брюссель относится к угрозе его автомобильному экспорту, Европейская комиссия продолжает работу по определению продуктов США, которых могут коснуться ответные пошлины, если эта инициатива Юнкера потерпит неудачу.

По словам одного из высокопоставленных представителей ЕС, Еврокомиссия рассматривает различные варианты, в том числе потенциальное обложение товаров из США общей стоимостью €10 млрд 20%-ными пошлинами, а также более длинный список товаров на €18 млрд, которые будут облагаться более низкими пошлинами. Продукция, которая может быть внесена в эти списки, включает в себя чемоданы, строительные машины и копировальные аппараты, сообщается в статье.

Как отмечает издание, поездка Юнкера состоится на фоне неоднократных угроз Трампа обложить дополнительными пошлинами в размере 20% автомобили и запчасти на сумму €50 млрд, если они были произведены в ЕС. Эта риторика в последнее время обострилась, а президент США недавно назвал ЕС противником, который воспользовался Америкой в торговле. Дональд Трамп уже ввёл пошлины на экспортную сталь и алюминий из ЕС и занимается расширением торговой войны с Китаем. В настоящее время администрация США расследует вопрос о том, является ли импорт автомобилей угрозой для национальной безопасности государства.

Подготовка Брюсселя к ответным действиям основывается на точке зрения, что любой шаг США, нацеленный против автомобильной промышленности, нарушит правила Всемирной торговой организации, а это позволяет ЕС принимать контрмеры в определённых законных пределах, поясняет издание.

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём, которая будет сопровождать Юнкера в его поездке в Вашингтон, на прошлой неделе заявила, что их цель заключается в том, чтобы «попытаться понять, как мы можем работать вместе» для решения проблем в торговой сфере. «Давайте подходить к этому, как союзники и партнёры, коими мы являемся», — добавила она, отметив, что визит предусматривает встречи с представителями конгресса США, а также с другими официальными лицами.

В числе идей Брюсселя присутствует перспектива многосторонних переговоров между крупнейшими странами — экспортёрами автомобилей по поводу уменьшения пошлин или двусторонних переговоров между ЕС и США по торговому соглашению, которое бы снизило пошлины на более широкий спектр промышленных товаров, сообщается в статье. Однако и капиталы отдельных стран, и чиновники ЕС упустили возможность прорыва, не в последнюю очередь из-за того, что США проявили мало заинтересованности в международных переговорах, которые предлагает Брюссель. По словам одного из высокопоставленных дипломатов ЕС, сейчас «никто не настроен оптимистично».

Юнкеру также приходится балансировать в связи с тем, что многие правительства, в том числе во Франции и в Нидерландах, ясно дали понять на встрече дипломатов на прошлой неделе, что ЕС не должен вести переговоры «под угрозой», подчёркивает Financial Times. Представители ЕС заявили, что подобные переговоры могут начаться только после того, как Дональд Трамп снизит пошлины на сталь и алюминий и перестанет грозить их повышением для автомобильного сектора. Кроме того, любая сделка с США должна обеспечивать равную выгоду для обеих сторон, убеждены в ЕС.

Германия, автомобильная промышленность которой сильнее всего пострадает от американских пошлин, заняла значительно более мягкую позицию и подчёркивает необходимость изучения всех вариантов предотвращения торговой войны, о которой канцлер Ангела Меркель предостерегала на прошлой неделе как о «реальной опасности для процветания многих людей в мире».

Между тем дипломаты ЕС подчёркивают, что на данном этапе Европа должна быть едина по ключевым вопросам, таким как отказ от односторонних уступок США. По замечанию одного из европейских чиновников, они отправляются в США не с какими-то предложениями, а лишь для «первого обмена мнениями между двумя сторонами».