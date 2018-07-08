Эксперт Focus Online ожидает от Трампа нового сюрприза и развала НАТО

Накануне саммита НАТО 11 и 12 июля многое указывает на то, что Дональд Трамп подготавливает распад альянса, пишет журнал Focus Online. По мнению немецкого эксперта Томаса Егера, европейская тактика проволочек не может срабатывать постоянно. Американский президент руководствуется выгодой и интересами США и не позволит больше водить его за нос, поэтому в Брюсселе от него можно ожидать очередного большого сюрприза.

Саммит НАТО 11 и 12 июля в Брюсселе обладает взрывным потенциалом, пишет немецкий журнал Focus Online. Хотя немецкое правительство пообещало в 2024 году повысить расходы на оборону с 1,24 до 1,5% ВВП, есть множество признаков, указывающих на то, что американский президент Дональд Трамп больше не позволит водить его за нос, считает автор статьи Ульф Людеке. По его мнению, многое говорит о том, что американский президент подготавливает распад НАТО.

Угрожающее письмо, которое Трамп ещё в июне предъявил Германии и семи другим государствам НАТО, — это лишь одно из свидетельств того, что терпение США в отношении европейцев на исходе, пишет немецкий журнал. Причём дело не в одном из чудачеств Трампа во внешней политике, которыми он так известен: на саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году государства альянса заявили о намерении увеличить расходы на военную сферу до 2% ВВП — именно по поводу невыполнения этого условия Трамп негодует в своём письме, потому что с ним справились только Эстония, Греция и Великобритания.

Самый экономически сильный член НАТО — Германия — серьёзно не дотягивает до рубежа в 2% ВВП, подчёркивает издание. Договорённость о величине расходов на оборону была достигнута ещё при Бараке Обаме, который тоже годами призывал европейцев значительно повысить военные расходы. Причина этого заключается в том, что почти 72% всех оборонных расходов НАТО приходятся на долю США. В Германии располагается крупнейший американский контингент (35 тыс. солдат) за пределами собственных границ США.

Хотя Пентагон опровергает сообщения американских СМИ о существовании планов по выводу американского контингента с территории Германии, было бы «фатальной ошибкой» считать, что в спорной ситуации Трамп не рассмотрит всерьёз возможность выхода США из НАТО, о чём он заявлял ещё во время проведения своей предвыборной кампании, уверяет автор статьи.

«Если Трамп отзовёт свои войска из Германии, это будет равносильно окончанию действия НАТО», — предостерёг эксперт по внешнеполитическим вопросам Томас Егер в беседе с журналистами Focus Online. Альянс сможет продолжить своё существование на бумаге, «но без военного контингента США, в котором всё функционирует, в отличие от немецкого бундесвера, ЕС резко окажется не в состоянии защитить себя в случае войны», считает эксперт. Даже французское и британское ядерное оружие не изменит ситуацию, потому что для потенциального агрессора оно не представляет из себя опасности, которую следует воспринимать всерьёз, отмечается в статье.

Томас Егер уверен, что давление на правительство Германии на саммите НАТО значительно увеличится. При этом достаточно взглянуть на последние несколько месяцев, чтобы убедиться, насколько сейчас велика опасность того, что европейская тактика проволочек может наконец-то прийти к завершению. Сначала Трамп отказался от соглашения о свободной торговле, потом вышел из Парижского соглашения по климату и из ядерного соглашения с Ираном, а после просто проигнорировал после саммита G7 договор, который он ранее сам подписал с другими государствами. По признанию немецкого эксперта, его не удивит, «если и на саммите НАТО случится большой сюрприз».

С точки зрения автора статьи, список свидетельств в пользу нового неожиданного хода Трампа во внешней политике, который на этот раз грозит НАТО развалом, на самом деле намного длиннее. Деньги играют во всём этом важную роль, в том числе на фоне таможенных пошлин на алюминий и сталь, введённых Трампом из-за недовольства преобладающим немецким экспортом в США. Кроме того, важный знак немецкий журналист усматривает даже в опровержении Пентагона по поводу перемещения американского контингента из Германии: официальный представитель Пентагона при этом заявил, что его ведомство регулярно производит расчёты, оценивая затраты и выгоду размещения войск США за рубежом.

По мнению эксперта Томаса Егера, договорённость Трампа встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля, сразу после саммита НАТО — тоже плохой знак. «Он может со скандалом покинуть саммит в Брюсселе и вслед за тем обсудить мировые конфликты с Путиным, как он сделал после саммита G7 в Сингапуре с Ким Чен Ыном», — полагает эксперт.

Трамп уже показал, что для него важны в первую очередь деньги и интересы США, — когда сразу после встречи с лидером Северной Кореи отменил проведение совместных учений с Южной Кореей. «Также молниеносно, я боюсь, он может поставить и партнёров ЕС по НАТО перед фактом — и отозвать войска из Германии», — поделился Томас Егер с Focus Online.

Ничего не изменит и согласие Берлина повысить оборонный бюджет до 1,5% ВВП к 2025 году — ведь договорённость была о 2% к 2024 году. Со стороны немецкого правительства неумно говорить США, что у них просто не получилось, считает эксперт. Трамп в ответ может потребовать, чтобы Германия частично взяла на себя расходы по логистике для американских войск на её территории или сделала заказ у оборонной промышленности США.

В качестве мрачного предсказания к саммиту НАТО в Брюсселе Егер в качестве примера говорит о коллеге, который постоянно опаздывает на работу на полчаса и каждый раз обещает, что исправится. «Если после пяти дней он всё ещё продолжает опаздывать, для него уже нет никаких отговорок», — подчеркнул эксперт по внешней политике в беседе с Focus Online.