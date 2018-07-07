Бывший советник по нацбезопасности США: Путин не заслужил встречи с Трампом

В рамках саммита президентов США и России, который пройдёт 16 июля в Хельсинки, Трамп и Путин проведут встречу один на один, что вызывает беспокойство американских экспертов, сообщает Politico. Так, наибольшее беспокойство вызывает отсутствие у Трампа дипломатического опыта, сравнимого с опытом Путина, и тот факт, что лидер США может недооценивать «разведчика с почти 20-летним опытом руководства Россией».

В рамках саммита президентов США и России, который пройдёт 16 июля в Хельсинки, Трамп и Путин проведут встречу один на один, сообщает Politico. За этим последуют встреча в расширенном формате американской и российской делегаций и рабочий обед.

Комментируя отсутствие советников на встрече двух лидеров, американский чиновник заявил, что, по мнению Трампа, «настало время прямого общения».

При этом издание отмечает, что американские эксперты с тревогой ожидают встречи президентов. Связано это, в первую очередь, с тем, что Россия и США едут в Хельсинки, преследуя разные цели.

Так, по словам американских чиновников, переговоры будут посвящены таким вопросам, как контроль над вооружениями, украинский и сирийский кризисы, а также вмешательству России в выборы в США. Со своей стороны, Путин попытается добиться дальнейшего отдаления США от Европы, снятия антироссийских санкций, а также получения большей свободы действий в Сирии.

«Саммит не должен проходить сейчас. Путин демонстративно не делал ничего, чтобы заслужить такую встречу. И не соблюдается ни одно из требований. Необходимо чётко определить цели и тщательно проконсультироваться с союзниками по этим целям, обеспечить поддержку союзников такой встречи, а главное — иметь чёткое представление о том, с кем имеете дело, а также понимание истории двусторонних отношений», — приводит издание слова советника Барака Обамы по национальной безопасности Томаса Донилона.

«В данных обстоятельствах я бы не рекомендовал Трампу проводить встречу один на один», — добавил Донилон.

Кроме того, бывший высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид считает, что в случае неудачи на саммите стран — участниц НАТО, который состоится на несколько дней раньше, чем встреча с российским лидером, Трамп станет ещё более «восприимчивым к воле Путина».

«Худший сценарий состоит в том, что Путин очарует его, — и он начнёт разрушать западный альянс и американские ценности. Я не считаю это вероятным развитием событий, но это один из возможных результатов. Я говорю это без гордости и удовольствия», — заявил Фрид.

При этом наибольшее беспокойство экспертов вызывает отсутствие у Трампа дипломатического опыта, сравнимого с опытом Путина, и тот факт, что лидер США может недооценивать «разведчика с почти 20-летним опытом руководства Россией», пишет Politico.