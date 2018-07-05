Бывший глава МИД Финляндии: финнам не стоит опасаться саммита Трампа и Путина

Несмотря на то что ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин не заинтересованы в сохранении нынешнего мирового порядка, это никак не должно сказаться на успехе саммита в Хельсинки, пишет для Hufvudstadsbladet бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. По мнению министра, в худшем случае эта встреча помешает возникновению потенциальных конфликтов из-за недопонимания, в лучшем — приведёт к прорыву в переговорах по ядерному разоружению.

Вести о грядущей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки были восприняты со смешанными чувствами. Ещё десять лет назад все финны гордились бы тем, что их страна стала местом встречи глав супердержав, пишет для Hufvudstadsbladet бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.

Такое отрицательное отношение вызвано тем беспокойством, которое финны испытывают из-за того, что оба президента, по мнению автора, не слишком заинтересованы в сохранении мирового порядка, основанного на многосторонних договорах и одинаковых для всех правилах игры.

«Подобная критика обоснованна, однако она не должна мешать желанию способствовать успеху встречи», — оговаривается министр.

Диалог между лидерами держав по-прежнему полезен и важен. Самое меньшее, чего можно ожидать от встречи, так это того, что она помешает возникновению конфликтов, вызванных недостаточным количеством контактов. «Это важно, однако мы все, разумеется, хотим увидеть конкретные результаты, которые поспособствуют завершению тех вооружённых конфликтов, где замешана та или иная сторона», — отмечает Туомиоя.

В частности, это касается Сирии, Украины и Ближнего Востока. Что касается Северной Кореи, то и США, и Россия заинтересованы в ядерном разоружении региона. В этом контексте стоит также вспомнить Иран, так как действия Вашингтона могут нивелировать все те успехи, которые достигли остальные участники ядерной сделки с Тегераном.

По мнению политика, усилия по разоружению не кончаются защитой нынешней монополии ядерных держав на этот вид оружия. В плане остановки гонки вооружений и разработок ядерного оружия Россия и США могут вместе многого добиться.

Однако, продолжает Туомиоя, относительно скоротечной и импровизированной встречи точно не хватит для решения всех вопросов. «В лучшем случае, можно ожидать того, что президенты сойдутся в том, что их страны в духе чистосердечности должны возобновить сложные и трудозатратные переговоры о разоружении и контроле над вооружениями», — считает он.

Кроме того, многие опасаются, что стороны, в конечном счёте, попытаются прийти к согласию за счёт третьих лиц. Однако, как считает Туомиоя, даже если оба лидера соблазнятся перспективой заключить какие-либо соглашения через голову Европы и стран третьего мира, в нынешних условиях две сверхдержавы не смогут за счёт других вернуть себе то господство, которое у них было во времена холодной войны.

«Организуя эту встречу, Финляндия едва ли чем-то рискует, — подчёркивает автор. — Как страна-хозяйка мы можем — как и Меркель в 2015 году — выразить уверенность в том, что «мы справимся», зная наверняка, что все гости покинут Финляндию, как только встреча подойдёт к концу».

«После того как в субботу вместе со 100 тысячами других финнов я принял участие в гей-параде в Хельсинки, мне хочется верить, что президенты Трамп и Путин, единые в своём пренебрежении к равенству и правам человека, которые олицетворяет собой парад, также окажутся под влиянием этого хельсинкского духа времён 2000-х», — подводит итог Эркки Туомиоя.