Foreign Affairs: враждебность по отношению к России вредит интересам США

В Вашингтоне сейчас популярна враждебная риторика в отношении Москвы, пишет Foreign Affairs. Администрация Трампа с её помощью отводит от себя подозрения в российских связях, и республиканцы вслед за демократами уже изображают Россию как страшную угрозу для США. Однако подобная инстинктивная враждебность в любом случае не способствует улучшению отношений между странами, а это мешает Америке в достижении её собственных интересов.

На прошлой неделе директор ЦРУ Майк Помпео, которого Дональд Трамп предложил на пост госсекретаря США, назвал Россию «опасной» для Америки. При этом демократы критиковали его за недостаточно жёсткую позицию. Это характерно для эпохи Трампа, когда представители обеих партий изображают Россию как страшную угрозу для Соединенных Штатов , пишет Foreign Affairs. Как отмечает издание, эта враждебность по отношению к России заставила даже Трампа принять ряд антироссийских мер, «от бессмысленных санкций до бряцания оружием».



Однако такая политика не способствует изменению поведения России — в большинстве случаев она, скорее, усугубляет ситуацию, подчёркивает автор статьи Эмма Эшфорд. Правда, по её мнению, возможна и более эффективная политика в отношении России. Для этого необходимо признать непростые реалии сегодняшних американо-российских отношений и сделать основной акцент на сдерживании и, в случае необходимости, — на возобновлении сотрудничества. «К сожалению, этого достичь невозможно до тех пор, пока Соединенные Штаты реагируют на действия России рефлексивной враждебностью и конфронтацией» — пишет Эмма Эшфорд.



Учитывая вмешательство Москвы в президентские выборы в США в 2016 году, неудивительно, что многие американцы относятся к России враждебно, отмечает Foreign Affairs. Масштабы этого вмешательства остаются неясными, а само его воздействие сомнительно, но оно всё же производит впечатление нарушения норм, поясняет автор. В то же время, нынешняя «подстрекательская риторика» всё ещё даёт о себе знать. Так, бывший вице-президент Джо Байден недавно написал, что «российские власти нагло попирают основы западной демократии». Демократ из Нью-Йорка и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер призвал Трампа «сосредоточиться на иностранном противнике, России, которая на нас напала». Демократ из Палаты представителей от штата Индиана Андре Карсон в свою очередь предупредил о «новом железном занавесе, опускающемся в Европе».



Подобная угрожающая риторика способствует сохранению высокого уровня напряжённости и порождает ответные политические меры, направленные на бессмысленную конфронтацию, с сожалением констатирует автор статьи. Например, принятый в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA выполняет в основном карательную функцию, не располагает чёткой перспективой для рассмотрения вопроса о снятии санкций и тем самым лишает Россию стимула для изменения характера своих действий, настаивает издание.



Администрация Трампа поначалу действовала сдержанно, но в последние месяцы начала предпринимать шаги, направленные на конфронтацию, утверждает Foreign Affairs. Некоторые из них, по мнению автора, были явно оправданы — например высылка российских дипломатов в ответ на покушение в Великобритании на российского перебежчика Скрипаля. Однако другие меры автор статьи признаёт не столь оправданными — например, согласие на поставку Украине летального оружия.



Как отмечается в статье, программные документы Белого дома также демонстрируют воинственную позицию по отношению к России. В Стратегии национальной безопасности Россия названа одной из «ревизионистских держав» и причислена к «реальным угрозам» наряду с «режимами-изгоями», такими, как Иран и Северная Корея. При этом в Обзор ядерной политики 2018 года включены положения о новом тактическом ядерном оружии малой мощности и крылатых ракетах, явно предназначенных для противодействия ядерному арсеналу России, а это может повысить вероятность конфликта с Россией, подчёркивает Эмма Эшфорд.



Свидетельством той же враждебности стали даже недавние удары по Сирии, уверяет она. Удары носили ограниченный характер, и при их нанесении российские объекты в основном удалось обойти. Тем не менее, некоторые чиновники в администрации выступали за нанесение более масштабных ударов, которые привели бы к поражению российских объектов. К счастью, возобладал более осторожный подход, сторонником которого является министр обороны США Джеймс Мэттис, заключает автор.



По версии Эммы Эшфорд, в современной конфронтационной риторике и политике в отношении России зачастую не учитывается реальность, а это означает, что необходимо искать новый, альтернативный подход. Она признаёт, что Россия действует агрессивно в отношении других стран, но многие из её действий обоснованы. Например, «захват Крыма свидетельствует об обеспокоенности по поводу безопасности» и, в частности, о необходимости сохранения российских военных баз в регионе. Также автор признаёт обоснованной разработку Россией нового ядерного оружия в ответ на решение США выйти из договора ПРО, положившего начало новой гонке вооружений. Внутренняя политика тоже играет свою роль, продолжает Foreign Affairs. Президент России Владимир Путин опасается более открытых политических систем Запада, и нынешняя взаимная неприязнь ему на руку, поскольку это помогает поддерживать его популярность внутри страны.



Между тем, в интересах США избежать бессмысленного конфликта с Россией из-за государств, которые «не столь важны для национальной безопасности США», — в том числе это касается Сирии и Украины, считает автор. Однако, по её замечанию, в последние годы политики в Вашингтоне зачастую трактуют интересы США настолько широко, что они становятся бессмысленными. Им стоило бы обратить больше внимания на поддержание взаимодействия с Россией по ключевым глобальным вопросам, таким, как нераспространение ядерного оружия или отношения с Ираном и Северной Кореей. По мнению Эммы Эшфорд, что эти узкие интересы на самом деле вполне можно осуществить: «отказавшись от конфронтационной риторики и политики, Вашингтон может снизить напряжённость, обеспечить эффективное сдерживание в жизненно важных областях и возобновить взаимодействие с Россией в вопросах, представляющих взаимный интерес».



Автор статьи рекомендует Вашингтону в первую очередь определить с Россией «красные линии». Некоторые из них очевидны — это невмешательство в американские выборы или другие нарушения суверенитета США, военные действия против союзника США по НАТО. Другие необходимо тщательно обдумать — например, вопрос о том, в каком случае вмешательство России во внутреннюю политику близких союзников требует ответных действий США.



В случае нарушения красных линий ответные меры должны быть понятными, но в то же время гибкими и нестандартными, уверена Эмма Эшфорд. Например, вместо ввода очередных бессмысленных санкций или направления всех сил на наращивание военного потенциала, США могли бы использовать свою обширную глобальную сеть финансовой разведки и обнародовать информацию, указывающую на причастность ключевых фигур Кремля к коррупции. Военные варианты, от переброски войск до продажи оружия, всегда должны рассматриваться в качестве крайней меры, настаивает автор статьи.



Помимо этого, Вашингтону следует обратить внимание на уязвимые места Запада, пишет Foreign Affairs, разъясняя, что речь идёт о всё более одностороннем и ориентированном на партийные интересы характере политики в США, несовершенных нормах кибербезопасности, а также о НАТО, члены которого редко вносят вклад в укрепление общей обороны. Решение этих задач помогло бы укрепить оборону США, утверждает издание.



В первую очередь, по версии автора, следует решить две ключевые проблемы. Американский народ заслуживает того, чтобы знать о масштабах вмешательства России в выборы 2016 года и влиянии, которое оно оказало на исход выборов. Единственным способом обеспечить эффективную защиту от будущего вмешательства является создание целостной картины реальных событий. Повышение военных расходов в странах НАТО не должно быть единственным показателем в этой сфере. Вашингтону следует требовать от других государств-членов НАТО наращивать своей потенциал и тем самым вносить свой вклад в укрепление военной мощи альянса. Это позволит уменьшить роль США в руководстве НАТО, которое станет союзом равноправных участников, полагает Эмма Эшфорд.



Также американские политики должны попытаться возродить отношения с Россией, настаивает она. Ожесточённая риторика последних нескольких лет привела к фактическому краху российско-американских дипломатических отношений. Это мешает России и США при урегулировании кризисов и совместном решении вопросов, представляющих взаимный интерес. Ключевой проблемой для обоих государств является Северная Корея, и привлечение России к международным переговорам могло бы помочь в урегулировании кризиса, а также способствовало бы оздоровлению ухудшающихся российско-американских дипломатических отношений. Однако более важным является возвращение к переговорам по контролю над вооружениями, поскольку многие из действующих сегодня договоров не выполняются или в соответствии со сроками их действие вскоре утратит силу, напоминает издание.



Основное препятствие на пути к улучшения американо-российских отношений автор статьи усматривает во внутриполитической обстановке в США: действующие внутри страны стимулы сейчас заставляют делать упор на враждебность. Администрация Трампа заинтересована в жёсткой позиции по отношению к России, чтобы отвести от себя подозрения в связи с расследованием специального прокурора. В свою очередь противники президента считают враждебность прекрасным поводом для обвинений в адрес Трампа, враждебность которого якобы приводит к агрессивным действиям России, разъясняет издание.



Как сообщается в статье, эти стимулы в целом породили противоречивую политику по отношению к России. «Похоже, политика администрации по отношению к России, находится в тупике» между скорее примиренческими порывами Трампа и более агрессивной риторикой его советников и американского Конгресса. При этом Белый дом, похоже, не собирается предотвращать или сдерживать будущее вмешательство России в выборы, отмечает Эмма Эшфорд.



По её убеждению, даже если окажется, что в администрации Трампа невозможно разработать долгосрочную стратегию американо-российских отношений, нынешний «акцент на враждебность абсолютно контрпродуктивен». И демократы, и республиканцы должны иметь в виду, что инстинктивная враждебность по отношению к России только усугубит ситуацию в долгосрочной перспективе, заключает Foreign Affairs.