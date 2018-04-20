Washington Post: американские демократы хотят отсудить у России миллионы за вмешательство в выборы

Как сообщает The Washington Post, Национальный комитет Демократической партии США подал многомиллионный судебный иск против правительства России, предвыборного штаба президента Трампа и Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в предвыборную гонку 2016 года. Как передаёт газета, американские демократы надеются получить компенсацию за хакерскую атаку на компьютерную сеть демократической партии в ходе предвыборной кампании и публикацию украденных документов, а также заставить ответчиков признать вину.

Национальный комитет Демократической партии США подал в пятницу многомиллионный судебный иск против правительства России, предвыборного штаба президента Трампа и Wikileaks, обвинив их в сговоре с целью вмешательства в предвыборную гонку 2016 года и склонения избирателей к выбору Дональда Трампа, передаёт The Washington Post.

В поданном в федеральный окружной суд Манхеттена иске утверждается, что сотрудники предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с российским правительством и Главным разведывательным управлением, чтобы нанести ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон и помочь Дональду Трампу. Предполагается, что для этого были взломаны компьютерные сети Демократической партии, а украденная информация — опубликована в сети.

«В ходе предвыборной кампании 2016 года Россия совершила полномасштабное нападение на нашу демократию, и нашла для этого заинтересованного и активного партнера: штаб Дональда Трампа», — заявил председатель комитета Том Перес. Он обвинил действующего президента в «беспрецедентном предательстве» — сотрудничестве с «враждебной иностранной державой» для укрепления собственных шансов на победу.

Как напоминает издание, спец прокурор США Роберт Мюллер всё ещё ведёт расследование по делу о предполагаемом сотрудничестве помощников Трампа с Россией. В прошлом месяце Комитет по разведке Палаты представителей не обнаружил доказательств подобного сговора, однако это заключение не было поддержано членами комитета от партии демократов. Сам президент Трамп неоднократно отрицал наличие сговора или другой неподобающей деятельности с его стороны.

Как отмечает издание, демократы могут столкнуться с юридическими сложностями при подаче иска в отношении другого государства — в частности из-за того, что иностранные державы пользуются суверенным иммунитетом, охраняющим их от большинства исков со стороны США. Однако демократы настаивают, что Россия не может рассчитывать на защиту, поскольку взлом компьютеров представляет собой посягательство на частную собственность партии.

По словам журналистов, юридическая тактика Демократической партии в данном случае перекликается с другим знаменитым делом — «Уотергейтом». В 1972 году Национальный комитет Демократической партии подал иск против комитета по переизбранию резидента США Ричарда Никсона на сумму $1 млн. по обвинению в прослушивании предвыборного штаба кандидата от демократов в отеле «Уотергейт». Как напоминает The Washington Post, гражданский иск, поданный председателем комитета, были выигран и принёс партии компенсацию в размере $750 тыс.

По утверждениям представителей комитета, кибератака на партийные компьютеры подорвала возможность партии устанавливать связь с избирателями, собирать пожертвования и «действовать эффективно» , поскольку сотрудники компании подверглись личным оскорблениям, а в некоторых случаях и угрозам жизни.

Помимо многомиллионной компенсации ущерба, иск требует от ответчиков признать ответственность за взлом компьютеров, кражу информации и её распространение с целью влияния на исход выборов.

В качестве основания для судебного иска Национальный комитет демократической партии предоставил суду «подробное описание хакерских атак» на НКДП, а также эпизодов, когда ключевым помощникам Дональда Трампа, по утверждениям, сообщили о том, что у России есть порочащая Клинтон информация.

Имени самого президента Трампа в списке ответчиков нет , в отличие от множества его помощников, «встречавшихся с людьми, предположительно связанных с Россией» в ходе предвыборной кампании. В иске, в частности, упомянуты сын президента Дональд Трамп младший, его зять Джаред Кушнер, глава предвыборного штаба Пол Манафорт и его заместитель Рик Гейтс.

Помимо этого, ответчиком по иску заявлена российская разведслужба ГРУ, которую американское правительство обвиняет в организации хакерских атак, а также организация WikiLeaks, опубликовавшая украденные у демократов электронные письма, и её основатель Джулиан Ассанж.

Как сообщает газета, в иске подробнейшим образом описывается история «длительных личных и профессиональных связей» президента Трампа с Россией, начиная с 1980-х годов, когда Советский Союз оплатил поездку американского бизнесмена в Москву. По убеждению юристов демократической партии, в конечном итоге эти связи «подготовили плодородную почву для сговора межу ответчиками с целью вмешательства в выборы 2016 года».