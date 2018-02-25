HuffPost: Мюллер «разобрался», как русские помогли Трампу победить

Детали обвинительного акта, который был представлен спецпрокурором Робертом Мюллером 16 февраля, «поднимают новые вопросы» о легитимности победы Дональда Трампа, сообщает The Huffington Post. По мнению Мюллера, после публикации украденных писем кампании Хиллари Клинтон Россия начала мотивировать меньшинства США не ходить на выборы или отдать свой голос за кандидата от третьей партии, из-за чего голоса, которые должны были достаться Клинтон, ушли к Трампу.

После публикации электронных писем кампании Хиллари Клинтон меньшинства США начали считать, что Клинтон доверять нельзя. Пятнадцатью месяцами позже спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведёт расследование о связях Дональда Трампа с Россией, обнаружил, что скептицизм американских меньшинств в отношении Клинтон «не был случайностью». Это стало результатом «целенаправленных усилий российского правительства, для того чтобы навредить Клинтон и помочь Дональду Трампу победить на выборах», пишет The Huffington Post.

«Обвиняемые и их сообщники начали мотивировать меньшинства США не ходить на президентские выборы в США в 2016 году или отдать свой голос за кандидата в президенты от третьей партии», — говорится в обвинительном акте Мюллера, представленном 16 февраля.

Как отмечает издание, ссылаясь на результаты расследования Мюллера, за день до визита Барака Обамы в Джексонвиль для оказания поддержки Клинтон Россия купила рекламу в учётной записи фейковой организации Blacktivist в Instagram. Реклама призывала афроамериканцев голосовать за кандидата от третьей партии. «Выберите мир и проголосуйте за Джилл Стайн. Поверьте мне, это не выброшенный на ветер голос», — говорилось в рекламе.

Как пишет издание, невозможно точно узнать, сколько американских избирателей остались дома и сколько проголосовали за кандидата от третьей партии из-за российской кампании в социальных сетях. Тем не менее детали из обвинительного акта «поднимают новые вопросы» о легитимности победы Трампа.

Хотя Трамп продолжает утверждать, что нет доказательств того, что вмешательство России повлияло на выборы, события последнего месяца перед выборами свидетельствуют о противоположном — «маловероятно, что усилия России не повлияли на результат».

На протяжении всего последнего предвыборного месяца Трамп только и говорил, что об украденных российскими спецслужбами электронных письмах, которые потом опубликовала WikiLeaks. Как утверждает The Huffington Post, демократы и даже некоторые консультанты Республиканской партии отмечали, что кампания Трампа не стала бы сосредотачивать заключительный этап своей стратегии на этой теме, если бы это могло не сработать.

«Вы явно не стали бы делать это, если бы считали, что это не принесёт никакого эффекта», — заявил консультант Республиканской партии Рик Тайлер.

Хотя Трамп потерял около 3 млн голосов на национальном уровне, он получил в трёх штатах 77,744 голосов, которые, по ожиданиям наблюдателей, должны были достаться Клинтон, сообщает The Huffington Post.

Сторонники Клинтон утверждают, что с приближением выборов любой фактор может всё изменить. Поэтому вся история с публикацией писем стоила Клинтон победы на выборах. Экзитполы показывают, что обеспокоенность избирателей по поводу Клинтон и электронных писем, а также акцент Трампа на этой теме «действительно повлияли» на исход голосования.

Некоторые сторонники Трампа утверждают, что стоимость рекламы, которую русские покупали на Facebook и других платформах, была незначительной по сравнению с общей суммой денег, потраченных на кампанию, поэтому это не могло иметь никакого значения. Другие, как отмечает The Huffington Post, просто настаивают на том, что нет никаких доказательств того, что американские избиратели попали под влияние тысяч фейковых новостей, написанных русскими.