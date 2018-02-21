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«Безрассудно и трусливо» — Intercept о приравнивании «российского вмешательства» к 11 сентября

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Вслед за обвинениями в отношении россиян во «вмешательстве» в американские выборы многие представители политической элиты и влиятельных СМИ США стали приравнивать эту «атаку» к нападению на Пёрл-Харбор и терактам 11 сентября. Однако, как подчёркивает Гленн Гринвальд из The Intercept, бросая громкие фразы и требуя «наказания» для Москвы, эти личности избегают конкретики, и это наиболее «безответственно».
«Безрассудно и трусливо» — Intercept о приравнивании «российского вмешательства» к 11 сентября
Reuters

После того как по результатам расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера против ряда россиян были выдвинуты обвинения в попытках «вмешательства» в президентские выборы, среди политической элиты и влиятельных СМИ США возник «своего рода консенсус». Оказывается, действия России не просто «акт войны» — всё настолько серьёзно, что звучат сравнения с двумя «наиболее сокрушительными нападениями в истории США»: атакой японцев на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября, пишет Гленн Гринвальд из The Intercept.

Как отмечает автор статьи, подобные параллели не новы. К ним уже прибегали многие воинственные политики вроде республиканца Джона Маккейна и экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Но в последние дни ряды сторонников этой позиции существенно пополнились. К примеру, обозреватель The Washington Post Карен Тьюмалти раскритиковала Дональда Трампа за бездействие, представив, как если бы после Пёрл-Харбора президент Франклин Рузвельт объявил по радио, что японцы «ухохатываются» у себя в Токио. Или как Джордж Буш разразился бы обличительной тирадой в адрес демократов, стоя на обломках Всемирного торгового центра. Бывший глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста назвал Трампа «уклонистом» за нежелание ввязываться в «войну» с Россией.

Не стоит даже говорить о том, какие это тяжёлые обвинения, в первую очередь, для Барака Обамы, который, находясь у власти, допустил «атаку уровня Пёрл-Харбора и 11 сентября» и, что ещё хуже, никак на неё не отреагировал из страха критики со стороны республиканцев. Но, следуя этой логике, если «атака» была такой серьёзной, а верховный главнокомандующий, главный долг которого — обеспечение безопасности для своего государства, ничего не сделал, значит, это «должностное преступление», рассуждает журналист.

Впрочем, главный вопрос: если приравнивать российское «вмешательство» к Пёрл-Харбору и 11 сентября, следует ли из этого, что реакция США должны быть такой же, как на эти атаки? Ведь в первом случае Америка сбросила на Японию две ядерные бомбы, а во втором развязала войну сразу в нескольких странах, которая спустя 17 лет всё ещё не думает заканчиваться.

Неоконсерваторы очень любят говорить о том, что Вашингтон должен проявить «более жёсткую» позицию в отношениях с тем или иным государством. Однако эти люди редко уточняют, в чём именно должна проявляться «жёсткость», потому что это бы выдало их «экстремизм», считает Гринвальд. На протяжении нескольких лет республиканцы-милитаристы вроде Джона Маккейна, Марко Рубио и Джеба Буша обвиняли Обаму, который неоднократно пытался сотрудничать с Владимиром Путиным, в «слабости» и несостоянии «дать отпор» российскому лидеру, не делая каких-то конкретных предложений по решению этой проблемы за исключением вооружения украинцев.

Сегодня единственным предложением в качестве ответа на российское «вмешательство» являются санкции. Но неужели, если кто-то действительно считает, что это «атака» уровня 11 сентября, этого достаточно? «Говоря их же словами: представьте, если бы Рузвельт ограничился санкциями в отношении японских лидеров в ответ на Пёрл-Харбор или в качестве единственного ответа на теракты 11 сентября Буш объявил бы о введении санкций против «Аль-Каиды»*, — рассуждает автор статьи.

Да, Барак Обама на протяжении нескольких лет вводил санкции в отношении России. Но только критики вроде Маккейна первые кричали о том, что это не изменит поведения Путина. «Единственное, что поможет убедить Владимира Путина перестать делать то, что он сейчас делает, — когда гробы начнут приезжать к российским семьям», — заявлял республиканец.

При всех своих недостатках Маккейн хотя бы идёт до конца в своих логических рассуждениях, подчёркивает Гринвальд. Если человек на самом деле считает, что «атака» России хотя бы приближается по масштабам и серьёзности к Пёрл-Харбор или 11 сентября, то он будет требовать намного более мощного ответа, чем просто санкции.

По мнению автора статьи, если кто-то действительно полагает, что вирусные ссылки в электронной почте или боты в Twitter равны двум самым страшным атакам в истории США, то они обязаны указывать, какие ответные меры они хотели бы видеть со стороны Вашингтона. В противном случае призывать «наказать Россию» без какой-то конкретики — по меньшей мере, «безответственно». Это всё равно что «культивировать атмосферу воинственности и агрессии». «Это одновременно и безрассудно, и трусливо», — подчёркивает журналист. 

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 

 

Комментарии читателей на сайте The Intercept:

Maisie: «Русские печатают! Русские печатают!»

Levi_Tate: Мы должны наказать Россию, отправив им наших политиков.


VoicefromEurope: Это не так-то просто, как кажется, — они даже не смогут найти Россию на карте.

RodColeman: Если бы Хиллари победила на выборах, те же самые люди говорили бы, мол, «российское вмешательство — интересное явление» или «это показывает, насколько русские ненавидят Хиллари» и так далее.

Но Хиллари проиграла, поэтому её сторонники так увлеклись воинственной риторикой. 

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