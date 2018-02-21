Макфол: администрация Трампа ведёт себя с Россией жёстче, чем сам Трамп

Политика нынешней администрации США по отношению к России сохранила многие черты политики Обамы, а в чём-то оказалась даже жёстче, признаёт бывший посол США в России Майкл Макфол. Однако, по его словам, сам Трамп никогда даже не критикует Путина, поэтому складывается впечатление, что администрация действует вопреки президенту, а сам Трамп при этом выглядит слабым.

Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали слова (пресс-секретаря Белого дома. — ИноТВ) Сары Сандерс о том, что нынешний президент ведёт себя с Россией жёстче, чем администрация Обамы на протяжении всех восьми лет. Что вы на это ответите?



МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в России: Не думаю, что она знает про все восемь лет. Ей бы почитать мою новую книгу, которая выйдет в мае! Там я обо всём этом рассказываю. Но вот что я могу сказать со всей честностью…



Обратимся к политике Трампа: какие его действия по отношению к России, по-вашему, были правильными? И что ещё он мог бы сделать?



МАЙКЛ МАКФОЛ: Надо различать политику администрации Трампа и самого президента. По-моему, это очень важно. Что касается политики, возможно, это шокирует самого президента, но я вижу большую преемственность между Обамой и Трампом.



Помните, кандидат Трамп говорил, что развалит НАТО, снимет санкции и рассмотрит вопрос о признании Крыма? Ничего из этого он не сделал. Вместо этого он сохранил основные черты политики поздней администрации Обамы.



В двух вещах они проявили себя агрессивнее. Надо отдать им должное. Во-первых, предоставление Украине летального оружия. Такого решения президент Обама не принимал, а администрация Трампа приняла. И это более жёстко по отношению к России. Во-вторых, мюллеровский обвинительный акт. Это жёстко по отношению к России, такого раньше не было.



Но проблема в том, что президент, как вы справедливо заметили, никогда не говорит в таком духе. Он никогда не критиковал Владимира Путина! 21 твит — и ни один из них не направлен против Путина! Из-за этого складывается впечатление, что вся эта политика проводится вопреки президенту Трампу, а не благодаря его руководящей роли.



Вы знаете Владимира Путина примерно так же, как… Вы в каком-то смысле хорошо его знаете. Такого человека трудно знать очень хорошо…



МАЙКЛ МАКФОЛ: Да.



Как, по-вашему, он реагирует на тот факт, что президент не ведёт себя с ним так же жёстко, как все остальные в американском руководстве?



МАЙКЛ МАКФОЛ: С Владимиром Путиным я знаком давно. Не могу сказать, что мы друзья в Facebook, но я впервые встретился с ним весной 1991 года…



Вероятно, он создал аккаунт в Facebook и добавил вас в друзья.



МАЙКЛ МАКФОЛ: Так и есть, они действительно так и сделали. С фактической стороны всё верно. И в Twitter тоже. Есть даже такой персонаж, Чак, по имени Миша Макфолов. Он постоянно пишет мне в Twitter. Я не шучу. Я пришлю вам ссылку в Twitter после эфира.



Спасибо!



МАЙКЛ МАКФОЛ: Но, возвращаясь к вашему вопросу… О Путине я знаю одно: слабость он не уважает. Он уважает только силу. А наш президент на этих выходных смотрелся очень слабо. Казалось, он рвёт и мечет. Он не смотрелся уверенно. Строчил твиты обо всём и обо всех, кроме Владимира Путина. Это признак слабости. Так Владимир Путин сегодня воспринимает нашего президента.



Ясно. Майкл Макфол, бывший посол в России и, конечно же, аналитик NBC News по России. Спасибо, сэр!



Дата выхода в эфир 20 февраля 2018 года.