WFB: Госдеп рассказал, как США наказали Россию за вмешательство в выборы

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт не согласилась с утверждением, что администрация Дональда Трампа делает недостаточно, чтобы наказать Россию за «вмешательство» в американские выборы, пишет The Washington Free Beacon. В качестве одного из доводов чиновница привела закон CAATSA, в результате принятия которого российский оборонно-промышленный комплекс якобы не смог заключить сделки на несколько миллиардов долларов, отмечает издание.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Науэрт ответила на упрёки, что администрация Трампа делает недостаточно, чтобы наказать Москву за её «вмешательство» в американские выборы. Представительница внешнеполитического ведомства перечислила действия, предпринятые Вашингтоном по этому вопросу за прошедший год, пишет The Washington Free Beacon.

«Позвольте мне напомнить, что правительство США и Госдепартамент сделали многое, чтобы привлечь Россию к ответственности за её действия во время выборов 2016 года», — заявила чиновница. В качестве одного из примеров она привела ограничительные меры, угроза принятия которых лишила российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) «сделок на несколько миллиардов долларов».

Как поясняет издание, таким образом Науэрт сделала отсылку к закону «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятому конгрессом в прошлом году. По словам пресс-секретаря Госдепа, американским дипломатам было поручено объяснить правительствам других государств содержание закона и последствия, которые грозят в случае сотрудничества с российским ОПК.

«У нас сотни людей в разных концах мира, которые следят за санкционной активностью каждый божий день», — заверила журналистов Науэрт. Она добавила, что против стран, компаний или отдельных лиц, которые нарушат CAATSA, будут приняты соответствующие меры. Но пока таких нарушений установить не удалось.

Науэрт также отчитала СМИ за то, что они игнорируют другие действующие санкции против России, принятые Вашингтоном. Она напомнила, что Белый дом не только закрыл представительства страны в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке, но и сохранил в силе решение администрации Обамы лишить россиян доступа к многочисленным дипломатическим дачам.

Кроме того, чиновница обратила внимание на существующие ограничительные меры, призванные наказать Москву за её действия на Украине. «Так что, пожалуйста, не сводите всё к CAATSA. Существует множество других вещей, о которых люди обычно забывают», — подчеркнула Науэрт.