Ведущий Fox News признался, что он против антироссийских санкций

Несогласие с администрацией Обамы в вопросах санкций ещё не делает человека агентом Кремля, уверен телеведущий Такер Карлсон. В беседе с бывшим советником Клинтон журналист подчеркнул, что Дональд Трамп, ещё будучи кандидатом, не скрывал своего отношения к России, а демократы «сходят с ума», пытаясь найти в этом что-то преступное или аморальное.

ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий телеканала Fox News: Ричард Гудстин — юрист, консультировавший избирательный штаб Хиллари Клинтон оба раза, когда она баллотировалась на пост президента. Сегодня он с нами в студии. Ричард, рад вас видеть!



РИЧАРД ГУДСТИН, бывший советник Хиллари Клинтон: Спасибо, что снова пригласили.



ТАКЕР КАРЛСОН: Итак, всё как будто бы вертится вокруг этого досье. Оно взято из BuzzFeed. Теперь это издание, как говорят, наняло бывшего сотрудника ФБР и ещё кого-то, чтобы они путешествовали по миру в поисках подтверждений… Пока они в этом не преуспели.



Но всё восходит к BuzzFeed. ФБР воспользовалось материалом BuzzFeed, чтобы оправдать слежку за американским гражданином.



И я вот думаю, другие материалы BuzzFeed тоже являются частью расследования? Взгляните на эту статью. Уверен, вы, как и я, читаете BuzzFeed. «31 маленькая странность: все девушки делают это в ванной, но не говорят об этом». Это статья BuzzFeed — её приобщили к расследованию?



РИЧАРД ГУДСТИН: Хотите поговорить ещё о чём-то? Может быть, о том, что имеет отношение к делу? Нам известно…



ТАКЕР КАРЛСОН: «22 шутки, которые заставят вас смеяться, если у вас непереносимость лактозы, но вы всё равно не можете удержаться от молочного»?



РИЧАРД ГУДСТИН: Поговорим о том, что искажена сама предпосылка. Ведь ФБР прикрывало Дональда Трампа, поскольку знало… разведывательное сообщество знало… Об этом они докладывали президенту и вице-президенту, как видно из записки Сьюзан Райс… О том, что русские действительно вмешались. И они вышли за рамки правил, преследуя Хиллари Клинтон… Можем мы хотя бы принять это в качестве предпосылки?



ТАКЕР КАРЛСОН: Хорошо, предпосылка такова: избирательный штаб Трампа обвинили во вполне конкретных вещах — в сговоре с российским правительством с целью победы на выборах. Более того, президента назвали давним агентом России. А это очень серьёзные обвинения. Предыдущий президент воспринимал их достаточно серьёзно. Он даже, как вы недавно слышали, подумывал о том, чтобы не предоставлять новому президенту данные разведки.



Возникает вопрос: если вы озвучиваете подобные обвинения, обязаны ли вы представить доказательства? И обязаны ли на каком-то этапе признать, что это была неправда, и извиниться?



РИЧАРД ГУДСТИН: Отставим в сторону все эти разговоры про пять лет. Поговорим о том, что нам известно. Нам известно, что Майкл Флинн был иностранным агентом.



ТАКЕР КАРЛСОН: Агентом России?



РИЧАРД ГУДСТИН: Дональд Трамп принял на работу…



ТАКЕР КАРЛСОН: Я задал вопрос. Он был агентом России?



РИЧАРД ГУДСТИН: Турции. Мы это знаем.



ТАКЕР КАРЛСОН: А Турция и Россия — это одно и то же?



РИЧАРД ГУДСТИН: И мы знаем, что он не раскрыл информацию о деньгах, полученных от России или Турции. Так? Нам это известно. И нам также известно — из записей разговоров (посла РФ в США. — ИноТВ) Кисляка, что он просил Кисляка: «Помягче. Мы не собираемся вводить новых санкций». И знаете что? Мы только что были этому свидетелями! Последние две недели! Подумать только! Всё так и было! Безобразие!



ТАКЕР КАРЛСОН: Разве Трамп… Может быть, я что-то путаю. Разве Трамп не говорил об этом перед выборами? По-моему, говорил. Публично. Это делает его агентом России? Это ведь политическая позиция. Можно быть против антироссийских санкций, как я, и не быть при этом агентом России. Логично?



РИЧАРД ГУДСТИН: По-моему, сотрудники американской разведки проявили халатность, если им было известно, что новый советник по национальной безопасности может быть скомпрометирован, потому что солгал и не сообщил о своей работе на иностранное правительство. Он об этом не сообщил! И знаете что? Как Роб Портер* был уязвим для шантажа, так и Майк Флинн. И знаете что? Если вы вступаете в должность…



ТАКЕР КАРЛСОН: Его шантажировали?



РИЧАРД ГУДСТИН: Я просто говорю, что мы не знаем… Вы говорите, как Трамп. Из записки Сьюзан Райс видно, что президент, по сути, сказал следующее: вот этот человек будет сидеть по соседству с Овальным кабинетом, и он иностранный агент. Так? И мы знаем, что он связан с Россией, мы знаем, что он говорил с Кисляком. И мы не можем быть уверены, что он не станет говорить с Кисляком о вещах более секретных, чем санкции.



ТАКЕР КАРЛСОН: Позвольте задать вам вопрос. Разрешено ли относиться к санкциям не так, как к ним относитесь вы и Барак Обама? Или это преступление?



РИЧАРД ГУДСТИН: Вопрос не в том…



ТАКЕР КАРЛСОН: Вы понимаете, что сходите с ума в телеэфире? Вы сейчас говорите о вещах, которые не только законны, но и вполне приемлемы. А вы ведёте себя так, будто это что-то аморальное!



РИЧАРД ГУДСТИН: Сумасшествием было бы считать, что это нормально, когда в аппарате национальной безопасности работает иностранный агент. Вот это сумасшествие, явное сумасшествие! Но именно так у нас и было! Извините.



ТАКЕР КАРЛСОН: Нет, на самом деле, не было. В тот момент — нет. Повторю то, что я уже говорил сто раз в этой студии: Майк Флинн поступал неправильно, когда брал деньги у турецкого правительства. Но на самом деле в тот момент, когда он пришёл на службу в Белый дом, он уже не был иностранным агентом. Ему, как и многим другим в Вашингтоне, в том числе многим вашим знакомым, иностранное правительство платило за изменение американской политики. Я считаю, что так нельзя. Но это происходит каждый день, и это движет нашей политикой. Вам это известно, так что хватит притворяться.