Politico: сенаторы-демократы требуют от Трампа более жёстких санкций против Москвы

Три видных представителя Демократической партии в сенате выступили с резолюцией, призывающей администрацию Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции, пишет Politico. Откладывая наказание Москвы, Белый дом демонстрирует несерьёзное отношение к «угрозам национальной безопасности», считают авторы инициативы.

Группа высокопоставленных сенаторов-демократов выступила с резолюцией, которая призывает президента США Дональда Трампа ужесточить антироссийские санкции в соответствии с законом, принятым конгрессом в прошлом году. Авторами этого «символического жеста» стали законодатели Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес, пишет Politico.

Издание обращает внимание, что это уже не первая попытка демократов «надавить» на Дональда Трампа. Однако он не спешит принимать новые санкции, призванные наказать Москву за её «вмешательство» в американские выборы.

По словам издания, решение Белого дома не вводить новые ограничительные меры против оборонного сектора России разгневало Демократическую партию. Её представители напомнили Белому дому, что согласно принятому закону введение санкций является обязательным.

«Отсутствие серьёзности, демонстрируемое администрацией в свете явной угрозы национальной безопасности и явных намерений конгресса, вызывает тревогу, и это не может больше продолжаться», — отметил в своём заявлении к резолюции Кардин.

Издание подчёркивает, что принятый подавляющим большинством конгрессменов закон позволяет помощникам Трампа откладывать принятие новых санкций. Тем не менее глава Минфина США Стивен Мнучин уже заявил, что его ведомство работает над новыми ограничительными мерами, основываясь на «кремлёвском списке», включающем имена российских бизнесменов и чиновников.