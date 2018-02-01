Нежелание Трампа заострять внимание на угрозе России удивило CNN

В своём ежегодном послании конгрессу Дональд Трамп лишь вскользь упомянул о России, ни словом не обмолвившись о «вмешательстве» Москвы в американские выборы, передаёт CNN. Как отмечает канал, такая позиция, а также нежелание американского президента вводить новые санкции серьёзно контрастируют со словами Трампа о том, что проявление слабости перед лицом таких противников, как Китай и Россия, — это не лучшая стратегия для Вашингтона.

Одна тема, которая примечательна тем, что (президент Трамп. — ИноТВ) не стал поднимать её во время своего первого послания конгрессу прошлым вечером, — это российское вмешательство в выборы. Президент не стал говорить о нескольких идущих российских расследованиях, а лишь вскользь упомянул о России. Послушайте.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: По всему миру мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группировками и соперниками, такими как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим ценностям. Противостоя этим ужасным опасностям, мы осознаём, что слабость — это самый верный путь к конфликту. А сила, не имеющая себе равных, — это самый верный способ добиться того, чтобы наша оборона была по-настоящему великой.



Такое заявление президент сделал прошлым вечером. Со мной в студии Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS. Не стоит забывать, что президент выступил с такой речью лишь день спустя после того, как Белый дом принял решение о том, что не будет вводить против России новые санкции, которые были одобрены подавляющим большинством в конгрессе.



ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий программы Fareed Zakaria GPS: Да, вы слышали, что президент говорил: слабость — плохая стратегия в отношении таких противников, как Китай и Россия. И ввиду вмешательства России в выборы — как всем кажется, — а также разговоров о возможном сговоре обе партии конгресса, как вы отметили, подавляющим большинством решили ввести санкции.



Однако президент без каких-либо объяснений, по сути, решает этого не делать. А республиканцы придерживаются позиции, что любые действия Дональда Трампа разумны. Поэтому они не выступают против того, что однажды, как казалось, составляло основу их платформы.



Вспомните, что, когда Митт Ромни баллотировался в президенты, единственное, за что он серьёзно критиковал Барака Обаму, так это за его недостаточно жёсткую позицию по отношению к России. Он целую речь этому посвятил.



Кроме того, в понедельник Госдепартамент заявил, что в новых санкциях нужды нет, потому что само законодательство — я цитирую — «служит сдерживающим фактором». Кажется ли вам логичным, что сам факт принятия законодательства конгрессом каким-то образом служит сдерживающим фактором, и поэтому его не следует применять?



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Мне это кажется абсолютно нелогичным, и понятно почему. Когда существовал страх того, что администрация введёт эти санкции, российские олигархи и министры прибегали к всяким ухищрениям, чтобы узнать, входят ли они в список или нет. Почему? Потому что они поняли, что если окажутся в списке людей, против которых будут введены санкции, то они попадут в крупные неприятности. Под угрозой оказались бы их финансовые активы, они не смогли бы путешествовать — это были бы серьёзные ограничения, которые прижали бы их к стенке. Но когда они поняли, что ничего этого не будет, все эти меры превратились в фарс.



Утверждают, что закон необязательно применять, потому что он сам по себе — уже угроза. Это всё равно что говорить: уровень нелегальной миграции через границу упал — что правда; наблюдается её серьёзное снижение — но очевидно, что администрация Трампа напугала многих людей, которые не стали пересекать границу, а затем заявлять, что им больше не нужна стена, а эту тему достаточно просто громко муссировать.



ФАРИД ЗАКАРИЯ: Можно пойти ещё дальше: зачем применять законы об ограблении, они ведь записаны? Грабители и так знают, что банки грабить нельзя, — для этого нужно всего лишь вспомнить о законодательстве.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 01 февраля 2018 года.