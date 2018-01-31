Hill: Трамп отказался от новых санкций против Москвы к недовольству ястребов

Администрация Трампа решила повременить с введением ограничительных мер, которые призваны лишить Россию доходов от продажи военного и разведывательного оборудования, пишет The Hill. Это решение наверняка возмутит демократов и вашингтонских ястребов, призывающих администрацию Трампа усилить давление на Москву, полагает издание.

Администрация Трампа не стала вводить новые ограничительные меры против России. Белый дом объяснил конгрессу, что принятый в прошлом году закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) сам по себе является эффективной контрмерой, пишет The Hill.

По мнению издания, это решение наверняка будет встречено в штыки демократами и вашингтонскими ястребами, которые призывали президента дать более жёсткий ответ на «устроенный Москвой взлом выборов, агрессию на Украине и поддержку сирийского режима».

«С учётом продолжительных графиков, обычно связанных с заключением крупных оборонных сделок, результаты этого усилия только начинают проявляться. С этой точки зрения, если закон работает, то нет необходимости вводить адресные санкции против юридических или физических лиц, потому что законопроект фактически служит фактором сдерживания», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«По нашим оценкам, после вступления в силу закона CAATSA иностранные правительства отказывались от планировавшихся или объявленных закупок у России военной техники на несколько миллиардов долларов», — отметила Науэрт.

Она подчеркнула, что закон призван лишить Москву дохода от продажи военного и разведывательного оборудования. Но в случае его применения в первую очередь будут наказаны зарубежные организации или лица, совершающие значительные сделки с российским оборонно-промышленным комплексом.

Издание напоминает, что закон 2017 года позволяет президенту откладывать введение новых санкций против конкретных структур или людей, если они заметно сокращают своё сотрудничество с российскими компаниями. При этом глава Белого дома должен информировать конгресс о «наблюдаемом прогрессе» по меньшей мере каждые 180 дней.