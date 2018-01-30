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FT: в «кремлёвский доклад» Минфина США попали почти 100 российских бизнесменов

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Американское Министерство финансов обнародовало «кремлёвский доклад», пишет Financial Times. Издание отмечает, что, помимо представителей власти, в список попали имена порядка 100 крупных российских предпринимателей.
FT: в «кремлёвский доклад» Минфина США попали почти 100 российских бизнесменов
Reuters

Минфин США опубликовал новый доклад, объявив порядка 100 российских бизнесменов «частью элиты, имеющей связи с Кремлём». Этот шаг американского правительства наверняка вызовет «гневный ответ» со стороны Москвы, пишет Financial Times.

По словам издания, в документе перечисляются практически все высокопоставленные члены президентской администрации, в том числе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В списке также оказались видные мэры, губернаторы и парламентарии.  
 
Кроме того, доклад включает крупных представителей российского бизнеса — как государственного, так и частного сектора. Среди них глава Сбербанка Герман Греф, директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов.
 
В американском Минфине подчёркивают, что люди, упомянутые в докладе, не попали под санкции. Они не столкнутся с ограничениями или иными негативными последствиями, утверждается в статье.
 
Ранее администрация президента США решила не объявлять новые санкции против стран или компаний, которые заключают крупные сделки с российской обороной промышленностью. Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что существующий закон уже помогает «оказывать давление» на Россию, как того и требовал конгресс, поэтому вводить новые ограничительные меры не имеет смысла.
 
 
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источник
Financial Times Великобритания Европа
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