FT: в «кремлёвский доклад» Минфина США попали почти 100 российских бизнесменов

Американское Министерство финансов обнародовало «кремлёвский доклад», пишет Financial Times. Издание отмечает, что, помимо представителей власти, в список попали имена порядка 100 крупных российских предпринимателей.

Минфин США опубликовал новый доклад, объявив порядка 100 российских бизнесменов «частью элиты, имеющей связи с Кремлём». Этот шаг американского правительства наверняка вызовет «гневный ответ» со стороны Москвы, пишет Financial Times.

По словам издания, в документе перечисляются практически все высокопоставленные члены президентской администрации, в том числе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В списке также оказались видные мэры, губернаторы и парламентарии.

Кроме того, доклад включает крупных представителей российского бизнеса — как государственного, так и частного сектора. Среди них глава Сбербанка Герман Греф, директор «Роснефти» Игорь Сечин и председатель правления ВТБ Андрей Костин, а также миллиардеры Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Алишер Усманов.

В американском Минфине подчёркивают, что люди, упомянутые в докладе, не попали под санкции. Они не столкнутся с ограничениями или иными негативными последствиями, утверждается в статье.

Ранее администрация президента США решила не объявлять новые санкции против стран или компаний, которые заключают крупные сделки с российской обороной промышленностью. Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что существующий закон уже помогает «оказывать давление» на Россию, как того и требовал конгресс, поэтому вводить новые ограничительные меры не имеет смысла.