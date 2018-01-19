Обозреватель Bloomberg: в вопросе санкций Путину приходится рассчитывать лишь на Италию

Российская мечта об отмене или ослаблении европейских санкций может быть реализована с помощью Италии, пишет обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. Там в марте пройдут выборы, на которых почти гарантированно будет сформировано пророссийское правительство. У Италии с Россией давние особые отношения, и она одна из тех стран, к голосу которых прислушиваются в Европе.

«После не оправдавших надежд французских президентских выборов российский президент Владимир Путин, похоже, подбирается к тому, чего он хочет, в Италии», — пишет колумнист Bloomberg Леонид Бершидский. Там в марте пройдут выборы, и, как пишет автор статьи, на них практически гарантированно будет сформировано пророссийское правительство, которое, скорее всего, позаботится о том, чтобы Евросоюз не расширял санкции против России.

Политика Кремля, по словам Бершидского, продиктована экономическими интересами, и он пытается вбить клин между США и ЕС по политике санкций. Изначально союзники по обе стороны Атлантики шли нога в ногу в этом вопросе. Но потом США стали меры расширять, а Евросоюз остался примерно в тех же границах.

Поскольку решение по санкциям принимается единогласно, России нужно найти такого лидера, который смог бы проголосовать против них. Причём это не может быть Венгрия с её открыто пророссийским президентом, Кипр, наводнённый российскими деньгами, или Австрия, где Партия свободы заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией». Для этих небольших государств цена противостояния Евросоюзу перевешивает любые экономические выгоды от торговли с Россией. Инакомыслящим должен быть лидер крупной страны, и лучше из тех, у которых с Россией особые отношения: то есть Франция, Германия, Италия или Испания. Все они достаточно независимы от ЕС и от США.

Германия, которая призывала другие страны придерживаться антироссийских санкций, и Испания с недружественным Кремлю правительством пока остаются вне счёта. На выборах во Франции у России было два многообещающих кандидата: Марин Ле Пен и Франсуа Фийон. Но шансы вырывавшегося вперёд Фийона разрушил коррупционный скандал, а потом Макрону проиграла и Ле Пен.

Остаётся Италия, пишет Бершидский. У неё сохранились особые отношения с Россией ещё с советских времён. Даже нацеленные на Европу итальянские лидеры вроде Романо Проди отмечали, что «Россия и Италия идеально друг другу подходят, как водка к икре». А отношения Путина и Берлускони были и того ближе. Так, по слухам, когда Берлускони потерял власть из-за скандала, Путин даже предлагал ему российское гражданство.

Теперь же именно Берлускони стоит за укреплением правых сил в Италии, которые, как ожидается, победят на выборах в марте. Его партия «Вперёд, Италия» может построить правящую коалицию с «Лигой Севера», которая включила в свою программу пункт о снятии антироссийских санкций. Против санкций выступает также популистическое «Движение пяти звёзд».

Россия столь популярна в Италии не только по культурным и историческим причинам, но и по экономическим. Европейские санкции против России больно ударили по Италии, ведь она была вторым крупнейшим европейским экспортёром в Россию после Германии.

Путин должен быть доволен такой расстановкой сил, пишет автор статьи. Но всё же это Италия, где союзы нестабильны. Ни одна из партий не имеет достаточных позиций, чтобы одержать полную победу на выборах, а лидер смешанного, нестабильного правительства вряд ли станет противостоять Евросоюзу, лишь бы помочь Путину. Конечно, он не станет и призывать к новым антироссийским действиям, но для этого достаточно других стран. В этом плане вряд ли что-то для Кремля серьёзно изменится, пишет колумнист Bloomberg, и последняя из четырёх стран, которые могли бы покончить с санкциями, отпадёт.