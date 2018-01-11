ERR: Бельгия передала Италии миссию по охране воздушного пространства стран Балтии

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07:06 Губернатор Забайкальского края подала в отставку Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила о том, что уходит с поста главы региона по собственному желанию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Забайкалья.

06:57 На Урале умер один из пострадавших в ДТП с автобусом В Свердловской области умер водитель легкового автомобиля, пострадавший в результате ДТП с автобусом в Каменске-Уральском.

06:46 Кадыров предложил автору видео, бросившему в пассажира метро банку, прибыть в Чечню Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил автору видео, который бросил в пассажира метро банку из-под напитка, незамедлительно прибыть в Чечню. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

06:31 В Москве планируют показать отобранные у боевиков сирийские артефакты Организаторы выставки «Возвращённые сокровища Сирии», которая открылась в Дамаске, планируют показать артефакты в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

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04:15 В США сообщили о первой жертве урагана «Майкл» В результате последствий урагана «Майкл» в американском штате Флорида погиб один человек. Об этом информирует WCTV со ссылкой на офис местного шерифа.

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