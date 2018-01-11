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ERR: Бельгия передала Италии миссию по охране воздушного пространства стран Балтии

Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии торжественно перешла от Бельгии к итальянским военным лётчикам, которые впервые разместились на авиабазе Эмари. Как сообщает ERR, для выполнения этой задачи в Эстонию были переброшены четыре итальянских истребителя Eurofighter Typhoon.

На авиабазе Эмари в среду, 10 января, бельгийские военные лётчики на торжественной церемонии передали миссию по охране воздушного пространства стран Балтии итальянским пилотам. Из Италии в Эстонию были переброшены четыре истребителя Eurofighter Typhoon.

Итальянские лётчики дислоцированы в Эстонии впервые. Ранее они участвовали в данной миссии на литовской авиабазе в Шауляе.
 
Наряду с исполнением основных задач итальянское подразделение будет заниматься обучением собственного состава, а также проводить обучение в сотрудничестве с другими союзниками в этом регионе. Миссия по охране воздушного пространства стран Балтии действует с 2004 года, когда Эстония, Латвия и Литва вступили в НАТО.
 
Дата выхода в эфир 10 января 2018 года.

 

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источник
ERR Эстония Европа
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авиация армия база Бельгия воздушное пространство Евросоюз истребитель Италия НАТО Прибалтика Россия Эстония
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