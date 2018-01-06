ABC News: США напомнили о своей миссии в Прибалтике роликом с перехватом российских самолётов

Американские ВВС выпустили видео, на котором запечатлены два случая перехвата российских истребителей над Балтийским морем, пишет ABC News. По мнению телеканала, цель этого ролика — подчеркнуть участие США в воздушном патрулировании региона.

ВВС США впервые опубликовали видео двух перехватов российских истребителей над Балтикой. Этот ролик призван подчеркнуть участие американских войск в патрулировании воздушного пространства в регионе, пишет ABC News.

США являются одним из членов НАТО, которые регулярно отправляют военный персонал и самолёты в прибалтийские страны. Их задача — перехватывать российские суда, которые пытаются войти в воздушное пространство без составления плана полёта, не отвечают на запросы гражданских диспетчеров и не включают транспондеры, поясняет телеканал.

Последние четыре месяца патрулирование в регионе возглавляет 493-яя эскадрилья истребителей ВВС США, базирующаяся в Литве. За это время они совершили порядка 30 подобных перехватов.

Опубликованные ролики были сняты в ноябре и декабре прошлого года в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. В обоих случаях два американских истребителя F-15 перехватывали два самолёта ВКС России. Как объяснили официальные представители ВВС США в Европе, перехваты были инициированы, «потому что российские самолёты не передали код, который требуют авиадиспетчеры, и не имели план полётов».

Командующий 493-ей эскадрильей подполковник Коди Блейк заявил, что перехваты «не происходят ежедневно, но это обыденное явление». По словам американского военного, таким образом ВВС США удаётся «обеспечивать суверенитет воздушного пространства» прибалтийских республик.